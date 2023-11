【全國新聞】德州舞會派對發生槍擊案 7人受傷

【KTSF 張擎鳳報導】

德州Prairie View A&M大學附近一個私人舉辦的舞會派對上發生槍擊案,導致7人受傷,傷者包括一個男童。

事發於週日晚,在距離校園2英里的牧場,有一個私人舉辦的大型舞會派對,超過1千人參與,晚上10點左右,警方接報得悉派對上發生槍擊事件。

率先到場的探員表示,現場有7名傷者,包括4名女子,兩名男子和一名男童,全部下半身都有槍傷,但無生命危險。

調查人員初步相信,槍擊事件源於派對上有人發生言語衝突,隨後糾紛升級,有人開槍,7名傷者只是旁觀者,目前警方尚未拘捕任何人。

Waller縣警局表示,雖然這場派對有獲得當局的許可,但派對的舉辦者並沒有遵守當局定下的保安程序,包括入場者必須搜身確保沒有武器等,詳情有待進一步調查。

Prairie View A&M大學表明,派對並非由他們舉辦,但對傷者及受影響人士致以深切關注。

Waller縣法官Trey Duhon表示,正考慮和州參議員合作,透過立法防止同類案件再次發生。

