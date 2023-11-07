【全國新聞】德州舞會派對發生槍擊案 7人受傷

【KTSF 張擎鳳報導】

德州Prairie View A&M大學附近一個私人舉辦的舞會派對上發生槍擊案，導致7人受傷，傷者包括一個男童。

事發於週日晚，在距離校園2英里的牧場，有一個私人舉辦的大型舞會派對，超過1千人參與，晚上10點左右，警方接報得悉派對上發生槍擊事件。

率先到場的探員表示，現場有7名傷者，包括4名女子，兩名男子和一名男童，全部下半身都有槍傷，但無生命危險。

調查人員初步相信，槍擊事件源於派對上有人發生言語衝突，隨後糾紛升級，有人開槍，7名傷者只是旁觀者，目前警方尚未拘捕任何人。

Waller縣警局表示，雖然這場派對有獲得當局的許可，但派對的舉辦者並沒有遵守當局定下的保安程序，包括入場者必須搜身確保沒有武器等，詳情有待進一步調查。

Prairie View A&M大學表明，派對並非由他們舉辦，但對傷者及受影響人士致以深切關注。

Waller縣法官Trey Duhon表示，正考慮和州參議員合作，透過立法防止同類案件再次發生。

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