【KTSF】

週日凌晨時分,Hayward市近BART站發生車禍,導致一死一傷,這是市內今年第10宗致命車禍。

事發於星期日凌晨2點15分左右,在Winton夾Magna Ave附近,一輛汽車沿D街南行,轉入Winton Ave時,失控撞向一棵樹。

司機是46歲的奧克蘭(屋崙)男人,他受了重傷送院,而來自列治文市的37歲的女乘客當場證實死亡。

警方目前仍在調查車禍原因,民眾如有任何資料,可以致電(510) 293-7066聯絡警方。

