【財經新聞】美國10月就業市道比預期疲弱

November 3, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注
(Pexels)

【KTSF】

聯邦勞工部週五公佈10月份就業報告，數據顯示，職位增長減慢，就業市道比預期疲弱，但與疫情之前的每個月職位增長沒有大分別。

勞工部的數據顯示，10月份非農業職位數目增加15萬份，比預期少，也比9月份的職位增長減少幾乎一半，但這個增幅仍算是堅穩。

週五發表的數據再次證明，過去幾個月以來的就業市場正走向冷卻。

全國失業率就略為升至3.9%，其中製造業流失3.5萬份工作，當中也包含美國三大車廠的汽車工人罷工，導致流失3萬多份工作。

工人平均時薪按月增加0.2%，也比預期的增幅為少，勞工市場堅挺，有助於保持消費市道強勁以及經濟前進，但聯儲局就希望就業市場進一步放緩，才有助於控制通脹。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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