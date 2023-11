【財經新聞】美國10月就業市道比預期疲弱

【KTSF】

聯邦勞工部週五公佈10月份就業報告,數據顯示,職位增長減慢,就業市道比預期疲弱,但與疫情之前的每個月職位增長沒有大分別。

勞工部的數據顯示,10月份非農業職位數目增加15萬份,比預期少,也比9月份的職位增長減少幾乎一半,但這個增幅仍算是堅穩。

週五發表的數據再次證明,過去幾個月以來的就業市場正走向冷卻。

全國失業率就略為升至3.9%,其中製造業流失3.5萬份工作,當中也包含美國三大車廠的汽車工人罷工,導致流失3萬多份工作。

工人平均時薪按月增加0.2%,也比預期的增幅為少,勞工市場堅挺,有助於保持消費市道強勁以及經濟前進,但聯儲局就希望就業市場進一步放緩,才有助於控制通脹。

