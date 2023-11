【全國新聞】夏令時間週日凌晨結束 失智症等患者或會出現日落症候群症狀

【KTSF張擎鳳報導】

夏令時間將於本週日凌晨2點正式結束,到時大家應該將時鐘調慢一個小時,但時間的改變,對某些人來說或許是一個挑戰,特別是那些患有阿茲海默症或失智症的人,他們可能會出現日落症候群的症狀。

是時候將時鐘調慢一個鐘頭了,但時間的改變,容易令患有失智症或俗稱腦退化的阿茲海默症患者感到混亂,出現日落症候群的症狀。

神經科醫生Douglas Scharre說:「他們的大腦受到很大破壞,無法像以前那樣運作得那麼好。」

俄亥俄州立大學Wexner醫療中心的Douglas Scharre醫生說,日落症候群的症狀包括難以入睡、焦慮、煩躁、有幻覺、來回踱步和失去方向感。

Scharre說:「當太陽落山時,你的感官接收到的資訊會減少,故名日落症候群,當太陽落山時,一切都變得更暗,你看到更多陰影,並且無法像以前那樣理解或處理這些訊息。」

照顧者有多種方式能夠幫助患者,Scharre說,要確保患者作息定時,每天在指定時間睡覺、起床和吃飯,此外,要安排早上和午間的活動,這樣他們晚上才會有睡意。

還要限制白天的小睡時間、咖啡因和糖的攝取,同時開著夜燈,有助減少天黑時可能出現的焦慮。

另外,要確保助聽器和眼鏡就在附近,避免感官進一步被剝奪。

如果仍然難以入睡,請跟醫生討論解決辦法,例如使用褪黑素。

Scharre說:「如果照顧者因為患者整夜未睡,而沒有得到足夠休息,那麼患者有可能因此無法從睡眠不足的護理人員身上得到最妥善的照顧。」

