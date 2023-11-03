【全國新聞】拜登夫婦訪緬因州 慰問槍擊血案受害者家屬

【KTSF 張擎鳳報導】
上星期三，緬因州Lewiston市發生了該州史上最大規模的槍擊案，拜登總統和第一夫人週五到訪該市悼念死難者，並會見當日率先到場的前線人員和受害者家屬。
案發於10月25號，40歲的Robert Card在Lewiston市一間餐廳和保齡球館向人群開槍，導致18人死亡，13人受傷。
經調查，當局表示，Card是一名軍方預備役軍人，職位是槍械教練。
拜登總統和第一夫人週五到訪該市，慰問受害者的家屬。
拜登說：「當我們今天在緬因州哀悼時，這場悲劇在全國各地揭開了令人痛苦的傷口，太多美國人已經失去了親人，或在槍械暴力的創傷中倖存下來。」
根據美聯社、報章今日美國，以及東北大學的聯合數據庫，截至週五為止，2023年全美發生最少37宗大規模槍擊案，造成最少195人死亡。
拜登過去一年在全國各地都出席過多個哀悼活動，包括紐約水牛城、德州Uvalde、南加州Monterey Park等。
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