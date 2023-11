【全國新聞】拜登夫婦訪緬因州 慰問槍擊血案受害者家屬

【KTSF 張擎鳳報導】

上星期三,緬因州Lewiston市發生了該州史上最大規模的槍擊案,拜登總統和第一夫人週五到訪該市悼念死難者,並會見當日率先到場的前線人員和受害者家屬。

案發於10月25號,40歲的Robert Card在Lewiston市一間餐廳和保齡球館向人群開槍,導致18人死亡,13人受傷。

經調查,當局表示,Card是一名軍方預備役軍人,職位是槍械教練。

拜登總統和第一夫人週五到訪該市,慰問受害者的家屬。

拜登說:「當我們今天在緬因州哀悼時,這場悲劇在全國各地揭開了令人痛苦的傷口,太多美國人已經失去了親人,或在槍械暴力的創傷中倖存下來。」

根據美聯社、報章今日美國,以及東北大學的聯合數據庫,截至週五為止,2023年全美發生最少37宗大規模槍擊案,造成最少195人死亡。

拜登過去一年在全國各地都出席過多個哀悼活動,包括紐約水牛城、德州Uvalde、南加州Monterey Park等。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。