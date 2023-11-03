【加州新聞】為鼓勵更多人入讀社區大學 加州多間院校主打免費入學

【KTSF 傅景竑報導】

加州的社區大學入學率自疫情期間受到嚴重打擊，為鼓勵更多人入讀社區大學，各院校紛紛主打免費入學。

免費上大學早已不是夢，現時許多學生透過《加州大學承諾補助金》（California College Promise Grant），或是《加州夢想法案》（California Dream Act），符合FAFSA資格、免費申請聯邦學生援助的學生，可免學費上社區大學。

如果學生不符合以上兩種補助，許多社區大學現時也會透過加州其他補助計劃，幫助學生免費入學。

加州116間社區大學，現時全數都有提供某種免學費方案，這也幫助了許多社區大學在疫情過後延攬許多學生。

例如東灣Contra Costa縣Diablo Valley College，為全時間學生提供免學費獎勵，學生只要是加州居民，修讀最少12個學分，GPA維持在2，就可以免交學費，校方表示，超過8千個學生因為免費教育而入學。

而中半島San Mateo縣的社區大學，也自2022年秋季開始實行學費全免，不論學生收入多少，入學人數一年內上升了接近一成。

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