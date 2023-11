【加州新聞】為鼓勵更多人入讀社區大學 加州多間院校主打免費入學

【KTSF 傅景竑報導】

加州的社區大學入學率自疫情期間受到嚴重打擊,為鼓勵更多人入讀社區大學,各院校紛紛主打免費入學。

免費上大學早已不是夢,現時許多學生透過《加州大學承諾補助金》(California College Promise Grant),或是《加州夢想法案》(California Dream Act),符合FAFSA資格、免費申請聯邦學生援助的學生,可免學費上社區大學。

如果學生不符合以上兩種補助,許多社區大學現時也會透過加州其他補助計劃,幫助學生免費入學。

加州116間社區大學,現時全數都有提供某種免學費方案,這也幫助了許多社區大學在疫情過後延攬許多學生。

例如東灣Contra Costa縣Diablo Valley College,為全時間學生提供免學費獎勵,學生只要是加州居民,修讀最少12個學分,GPA維持在2,就可以免交學費,校方表示,超過8千個學生因為免費教育而入學。

而中半島San Mateo縣的社區大學,也自2022年秋季開始實行學費全免,不論學生收入多少,入學人數一年內上升了接近一成。

