【KTSF】

舊金山市中心的Target百貨商店,週四傍晚疑似發生有人在店內噴灑胡椒噴霧的事件,警察到場調查。

警方表示,在週四傍晚大約7點10分接報,在Mission 街700號路段的一間Target商店中,有職員和顧客被店內的某種物質干擾而感到不適。

消防救護人員到場後,為他們做檢查,沒有人受傷或送往醫院醫治。

警方表示,在店內的洗手間發現胡椒噴霧的殘留物質,有任何消息的民眾,可以通知警方。

