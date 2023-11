【KTSF】

根據州府的資料,灣區再有包括谷歌的四家科技公司裁退近1,700個職員。

這四間科技公司,在過去一年以來都已經有裁退過職員。

舊金山紀事報報導,這是谷歌自9月以來的第三輪裁員,這次有大約20名語音助理部門的數據科學家被裁退。

另外還有中半島紅木城雲端數據公司Informatica報告,將裁退10%的職員,也就是大約545份工作,當中90人是紅木城總部的員工。

舊金山的電子商務公司Faire將裁退250名員工,佔員工總收的2成。

還有舊金山的Splunk公司,因為被Cisco收購,也裁退537人,也就是7%的人手。

單是9月,舊金山和San Mateo縣共流失一萬份工作,但是這兩個地區的失業率,還是從8月的3.5%下跌到3%,這是因為勞工人數縮小。

