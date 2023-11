【灣區新聞】舊金山校區總監有意修訂Lowell高中錄取方式

【KTSF 歐志洲報導】

根據舊金山紀事報的報導,舊金山校區總監Matt Wayne建議對Lowell高中的錄取方式再做改變,目標是要有更多的學生合資格報讀這間競爭度高的學校,計劃可能會再度引起爭議。

Wayne週四發表一個為校區中15,000名學生提高服務的計劃書,就Lowell高中的錄取方式,目前的方式是透過一個測驗、特別申請、來自較少學生獲錄取的初中,或是符合學業成績標準,也獲得中學推薦的學生。

Wayne建議,先是制定一個最低的學分標準,要是有興趣報讀Lowell高中,而也得到這個學分以上的學生過多的話,當局才會使用和其他學校錄取學生一樣的標準,也就包括考慮學生是否有兄弟姐妹已經在這間學校就讀,或是住在標準考試成績低的社區,至於這個最低學分是多少還沒有透露。

新方案預料不會滿足支持抽籤或單靠考試成績任何一方家長的支持。

Wayne表示,一個高中的表現,需要看學生的學分和出席率,不應該單靠考試成績,所以許多大學已經開始使用看學分等其他錄取方式。

新計劃意味著,按照制定的最低GPA學分,有更多學生會符合資格申請報讀Lowell高中。

Wayne指出,要是最低GPA設在3.0的話,將會有更多元的學生符合資格申請。

修改錄取學生計劃書的內容,將在11月14日的校區教委會會議中討論,而最早落實新方案,可能是2027年6月。

