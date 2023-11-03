【灣區新聞】舊金山校區總監有意修訂Lowell高中錄取方式

November 3, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 歐志洲報導】

根據舊金山紀事報的報導，舊金山校區總監Matt Wayne建議對Lowell高中的錄取方式再做改變，目標是要有更多的學生合資格報讀這間競爭度高的學校，計劃可能會再度引起爭議。

Wayne週四發表一個為校區中15,000名學生提高服務的計劃書，就Lowell高中的錄取方式，目前的方式是透過一個測驗、特別申請、來自較少學生獲錄取的初中，或是符合學業成績標準，也獲得中學推薦的學生。

Wayne建議，先是制定一個最低的學分標準，要是有興趣報讀Lowell高中，而也得到這個學分以上的學生過多的話，當局才會使用和其他學校錄取學生一樣的標準，也就包括考慮學生是否有兄弟姐妹已經在這間學校就讀，或是住在標準考試成績低的社區，至於這個最低學分是多少還沒有透露。

新方案預料不會滿足支持抽籤或單靠考試成績任何一方家長的支持。

Wayne表示，一個高中的表現，需要看學生的學分和出席率，不應該單靠考試成績，所以許多大學已經開始使用看學分等其他錄取方式。

新計劃意味著，按照制定的最低GPA學分，有更多學生會符合資格申請報讀Lowell高中。

Wayne指出，要是最低GPA設在3.0的話，將會有更多元的學生符合資格申請。

修改錄取學生計劃書的內容，將在11月14日的校區教委會會議中討論，而最早落實新方案，可能是2027年6月。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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