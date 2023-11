【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西上週末發生一宗住宅搶劫案,三個女賊人欺騙一對長者夫婦,並搶走他們家裡的保險箱,受害人的家人公開案發經過的錄影片段,希望警方盡快破案。

事發在聖荷西Story路一處住宅,上週六下午近5點,三名女子到住宅外面,對應門的老翁說,希望摘一些前院的花,送給她們生病的母親,滿面笑容的匪徒將老翁騙到門外。

這時其中一名女子就潛入老翁的家中,並搬出他的保險箱,據了解,保險箱中至少有一萬多元現金。

而屋內的老太太這時察覺房子被搶,所以在門口試圖阻擋,但三名搶匪得逞。

兩老因為擔心自己的生命安全,所以最終看著三名女子搭上一輛白色貨車逃去。

兩名年邁長者的孫子,事後將事發影片以及疑犯照片登上社區媒體平台,希望能夠幫助警方早日逮捕疑犯,也希望大眾保持警戒。

