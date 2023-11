【灣區新聞】北灣發生駭人兇案 疑犯殺害女親戚後割下死者頭顱逃走

【KTSF 朱慧琪報導】

北灣Santa Rosa發生駭人兇殺案,警方表示,兇手殺死一名女親戚後,更將死者的頭部割下帶走,有襲擊前科的疑兇仍然在逃,警方發佈通緝令。

北灣Santa Rosa警方在週四下午約3時40分接報,位於Pomo Trail 2500號路段一間住所內發生兇殺案,警方到達現場後,發現一名女死者頭部被割下,而警員在住所內未有發現死者的頭部。

警方經初步調查後,很快鎖定了疑犯是24歲拉美裔男子、Santa Rosa居民Luis Gustavo Aroyo-Lopez,身高約5尺6寸,體重約150磅,黑色頭髮、棕色眼睛,在左側頭部有一個大紋身,印有”420″和大麻葉,最後一次被看到是穿著一件長袖黑色連帽衫或外套、黑色褲和白色鞋。

警方相信,疑犯與死者是親戚關係,疑兇離開現場時,帶走了死者頭部。

警方指,疑兇曾因以致命武器襲擊罪被判監,最近獲釋。

警方警告,疑犯是危險人物,若果見到他不要接觸他,要打911報警。

