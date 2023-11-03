【灣區新聞】北灣發生駭人兇案 疑犯殺害女親戚後割下死者頭顱逃走

【KTSF 朱慧琪報導】

北灣Santa Rosa發生駭人兇殺案，警方表示，兇手殺死一名女親戚後，更將死者的頭部割下帶走，有襲擊前科的疑兇仍然在逃，警方發佈通緝令。

北灣Santa Rosa警方在週四下午約3時40分接報，位於Pomo Trail 2500號路段一間住所內發生兇殺案，警方到達現場後，發現一名女死者頭部被割下，而警員在住所內未有發現死者的頭部。

警方經初步調查後，很快鎖定了疑犯是24歲拉美裔男子、Santa Rosa居民Luis Gustavo Aroyo-Lopez，身高約5尺6寸，體重約150磅，黑色頭髮、棕色眼睛，在左側頭部有一個大紋身，印有”420″和大麻葉，最後一次被看到是穿著一件長袖黑色連帽衫或外套、黑色褲和白色鞋。

警方相信，疑犯與死者是親戚關係，疑兇離開現場時，帶走了死者頭部。

警方指，疑兇曾因以致命武器襲擊罪被判監，最近獲釋。

警方警告，疑犯是危險人物，若果見到他不要接觸他，要打911報警。

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