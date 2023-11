#灣區走走將帶您探索舊金山的The Presidio,這座風景名勝充滿著令人驚嘆的自然美景和歷史遺跡。當您漫步於這片壯麗土地上,您將會被壯觀的金門大橋所震撼,享受太平洋海岸線的壯觀美景,並探索歷史悠久的炮台,其中包括壯麗的國定史蹟,成為太平洋戰爭的見證者。 然而,The Presidio還擁有一個極為獨特的寶藏,即Pet Cemetery(寵物天堂)。這個鮮為人知的寵物墓園蘊含著感人至深的故事,每個墓碑背後都有一段深刻的情感和記憶。 為了更深入地了解這個寵物天堂,我們邀請了一位專業的寵物溝通師。她在墓園中感受到了一些非凡的異象,並將與我們分享這些感人的時刻。一同參觀The Presidio,探尋這個迷人的地方,以及它背後的深刻歷史和動人故事!

