【灣區新聞】東灣California Grand賭場疑爆發肺結核群眾感染

在過去五年有到過東灣Pacheco市California Grand賭場的民眾可要注意,Contra Costa縣衛生官員表示,有至少10宗肺結核的病例,能夠追溯到該間賭場,疑似爆發。

Contra Costa縣衛生官員建議,在2018年至今年,有在California Grand賭場工作或玩樂的民眾進行結核病的檢測,這是因為有11宗肺結核的病例,經過基因檢測,發現有10宗是賭場的職員或顧客。

衛生官員表示,有證據顯示,結核病可能在賭場傳染,一些人可以帶有結核病的病毒,而在幾個月或是幾年內,都不會出現病症。

當局表示,已經聯絡超過300個可能曝露於病毒的人,當局相信傳染目前沒有在賭場持續發生。

肺結核是有病症的病人,透過咳嗽或飛沫傳播,特別是長時間在一個不通風的空間,肺結核的症狀是持續咳嗽出血、發燒、體重突然下降、盜汗和疲勞。

聯邦疾控中心(CDC)的數據指出,美國去年有8,300宗肺結核病例,但估計有1,300萬人有潛伏結核感染。

