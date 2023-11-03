【灣區新聞】東灣California Grand賭場疑爆發肺結核群眾感染

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在過去五年有到過東灣Pacheco市California Grand賭場的民眾可要注意，Contra Costa縣衛生官員表示，有至少10宗肺結核的病例，能夠追溯到該間賭場，疑似爆發。

Contra Costa縣衛生官員建議，在2018年至今年，有在California Grand賭場工作或玩樂的民眾進行結核病的檢測，這是因為有11宗肺結核的病例，經過基因檢測，發現有10宗是賭場的職員或顧客。

衛生官員表示，有證據顯示，結核病可能在賭場傳染，一些人可以帶有結核病的病毒，而在幾個月或是幾年內，都不會出現病症。

當局表示，已經聯絡超過300個可能曝露於病毒的人，當局相信傳染目前沒有在賭場持續發生。

肺結核是有病症的病人，透過咳嗽或飛沫傳播，特別是長時間在一個不通風的空間，肺結核的症狀是持續咳嗽出血、發燒、體重突然下降、盜汗和疲勞。

聯邦疾控中心（CDC）的數據指出，美國去年有8,300宗肺結核病例，但估計有1,300萬人有潛伏結核感染。

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