【灣區新聞】680公路Pleasanton路段南行線本週末關閉（視頻）

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加州運輸局（Caltrans）表示，680號公路東灣Pleasanton的路段南行線，本週末會關閉，以進行鋪路工程。

關閉時間從星期五晚9點到下星期一清晨4點，關閉路段是680號公路南行線，從Dublin 580號公路至Sunol 84號公路的路段，南行線全線關閉期間，北行線不受影響。

公路關閉期間，當局會重鋪老化的路面，若工程因天雨關係或其他原因而需要改期，Caltrans會再通知駕駛人士。

當局呼籲市民繞道或乘搭公共交通，駕駛人士可以經580號和84號公路，繞過680號公路關閉的路段。

另一方面，Dumbarton大橋東行線週四和週五會在晚上7點到早上5點關閉，大橋西行線則不受影響。

當局表示，從舊金山（三藩市）及San Mateo駛往東灣的駕駛人士，可以使用San Mateo大橋，而從南灣往東灣的市民，則可以使用237號公路。

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