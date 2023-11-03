【灣區新聞】APEC舉行期間場地附近保安森嚴 居民稱有如重回疫情時期（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

APEC亞太經合會議即將來臨，舊金山（三藩市）將會設有三個安全區，實施嚴格的保安措施，有住在高峰會場館Moscone會展中心旁的民眾表示，有少許重回疫情的感覺。

舊金山即將在11月迎來APEC亞太經合組織領導人峰會，屆時會議所在地附近，將會實施嚴格的保安措施，並封鎖多條街道，峰會場館Moscone會展中心外圍，從Market街、2街、5街和Harrison街的區域將劃為安全區。

這個安全區將從11月13日運作至19日，在這段期間，安全區內禁止車輛通行，屆時所有車輛和單車都需要繞道行駛，一般行人亦禁止進入，住在安全區內的居民、商戶，就需要經過安檢才能入內。

家住在Moscone會展中心旁的Jennifer表示，會早一個星期預先買日常用品和食材。

Jennifer說：「這兒封路，其實對於我的影響，因為其實它封路的話，會做很多不同安檢站，基本上會出入比較麻煩，亦都要展示身份證明，對於我上班方面，可能亦會有麻煩，因為始終出入方面會再麻煩一些，以及都會有影響我上班的位置，因為我上班的位置，也是在附近，所以都有一定程度的影響。」

她表示，峰會期間，預料整個星期都需要在家工作，她指現時的心情有少許回到疫情時。

Jennifer說：「有少許，感覺上為何忽然之間又要封城多一次，然後又要突然間很緊張，又要去準備東西般。」

她指，公寓的業主會已經發信，提示住戶封路和安檢的事宜，但更詳細的內容就未有消息。

她指，如果屆時真的要出門的話，就必須預先安排行程，Jennifer指雖然覺得不方便，但都明白峰會的安檢重要性。

Jennifer說：「都會有少許不方便，但都沒有辦法，始終是一個大型活動，都需要一些一定程度的保安，需要做這些措施，也是無可避免的，但也的確是煩擾我們的，我是上班人士，又要說如何處理這些不同問題，可能又要跟上司交代，希望公司會明白的。」

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