【灣區新聞】APEC舉行期間場地附近保安森嚴 居民稱有如重回疫情時期（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

APEC亞太經合會議即將來臨,舊金山(三藩市)將會設有三個安全區,實施嚴格的保安措施,有住在高峰會場館Moscone會展中心旁的民眾表示,有少許重回疫情的感覺。

舊金山即將在11月迎來APEC亞太經合組織領導人峰會,屆時會議所在地附近,將會實施嚴格的保安措施,並封鎖多條街道,峰會場館Moscone會展中心外圍,從Market街、2街、5街和Harrison街的區域將劃為安全區。

這個安全區將從11月13日運作至19日,在這段期間,安全區內禁止車輛通行,屆時所有車輛和單車都需要繞道行駛,一般行人亦禁止進入,住在安全區內的居民、商戶,就需要經過安檢才能入內。

家住在Moscone會展中心旁的Jennifer表示,會早一個星期預先買日常用品和食材。

Jennifer說:「這兒封路,其實對於我的影響,因為其實它封路的話,會做很多不同安檢站,基本上會出入比較麻煩,亦都要展示身份證明,對於我上班方面,可能亦會有麻煩,因為始終出入方面會再麻煩一些,以及都會有影響我上班的位置,因為我上班的位置,也是在附近,所以都有一定程度的影響。」

她表示,峰會期間,預料整個星期都需要在家工作,她指現時的心情有少許回到疫情時。

Jennifer說:「有少許,感覺上為何忽然之間又要封城多一次,然後又要突然間很緊張,又要去準備東西般。」

她指,公寓的業主會已經發信,提示住戶封路和安檢的事宜,但更詳細的內容就未有消息。

她指,如果屆時真的要出門的話,就必須預先安排行程,Jennifer指雖然覺得不方便,但都明白峰會的安檢重要性。

Jennifer說:「都會有少許不方便,但都沒有辦法,始終是一個大型活動,都需要一些一定程度的保安,需要做這些措施,也是無可避免的,但也的確是煩擾我們的,我是上班人士,又要說如何處理這些不同問題,可能又要跟上司交代,希望公司會明白的。」

