【灣區新聞】疫情期間舊金山一藥房發生盜竊案 時隔兩年被告終被定罪（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

2021年疫情大流行期間，舊金山（三藩市）Market街發生Walgreens藥房盜竊案，時隔兩年，盜竊案被告終於被定罪。

舊金山地檢官謝安怡（Brooke Jenkins）表示，被告是舊金山居民Daron Wilson，2021年11月中，他盜竊位於Market街夾9街的Walgreens藥房，當時有保安員截停警員，告訴他們有盜竊案發生。

警員到場後，發現藥房前面的窗門以及多個出入口的玻璃全部被打爛，店內一片混亂，收銀機和處方藥散落一地。

被告當時在櫃檯的後面，他不理警員的命令，跳出打爛的窗門逃走，最後在幾個街口外被拘捕。

時隔兩年，陪審團裁定被告在當年疫情緊急狀態下盜竊，罪名成立，另外，二級盜竊以及拒捕罪名成立，法庭將於11月底宣判刑罰，最高刑罰是在州監獄監禁3年8個月。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。