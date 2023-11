【灣區新聞】疫情期間舊金山一藥房發生盜竊案 時隔兩年被告終被定罪（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

2021年疫情大流行期間,舊金山(三藩市)Market街發生Walgreens藥房盜竊案,時隔兩年,盜竊案被告終於被定罪。

舊金山地檢官謝安怡(Brooke Jenkins)表示,被告是舊金山居民Daron Wilson,2021年11月中,他盜竊位於Market街夾9街的Walgreens藥房,當時有保安員截停警員,告訴他們有盜竊案發生。

警員到場後,發現藥房前面的窗門以及多個出入口的玻璃全部被打爛,店內一片混亂,收銀機和處方藥散落一地。

被告當時在櫃檯的後面,他不理警員的命令,跳出打爛的窗門逃走,最後在幾個街口外被拘捕。

時隔兩年,陪審團裁定被告在當年疫情緊急狀態下盜竊,罪名成立,另外,二級盜竊以及拒捕罪名成立,法庭將於11月底宣判刑罰,最高刑罰是在州監獄監禁3年8個月。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。