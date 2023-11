【灣區新聞】不給小費的DoorDash訂單 是否真的要更長時間才送達（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

近日外賣平台DoorDash推出一個測試計劃,當用戶試圖點餐,但又不想給外送員小費時,就會發出警告訊息,提醒用戶沒有小費的訂單,可能需要更長時間才能送達,為此本台記者做了一個實驗。

在外賣平台DoorDash下訂單,若選擇不付小費,就會出現這個警告訊息,指出沒有小費的訂單,可能要更久才送達,你是否確定要繼續。

DoorDash指,外賣員有自由根據他們認為某個訂單是否有價值,來接受或拒絕提供服務,沒有小費的訂單,可能要更久才會有外賣員接單,這樣用戶就需要等更久才能得到他們點的外賣。

為了測試這個警告訊息是否屬實,本台記者用DoorDash應用程式,向一間位於Millbrae的奶茶店分別下了兩份飲品外賣訂單,一份有給外賣員小費,而另外一份就沒給小費。

結果有給20%的小費的外賣,在23分鐘後送到。

另一份沒有小費的外賣,就在37分鐘後送到,兩份外賣送達的時間相差14分鐘左右。

另外,記者發現,一杯6.25元飲品,透過DoorDash外賣送到,即使沒有付小費,外賣總額高達16.73元,為何貴那麼多?

收據顯示,DoorDash的外賣費5.99元,擴大範圍費1.49元,即送餐距離超出某個範圍的費用,還有3元服務費,這些費用加起來就超過十元,貴過那杯飲品的價錢。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

