【灣區新聞】不給小費的DoorDash訂單 是否真的要更長時間才送達（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

近日外賣平台DoorDash推出一個測試計劃，當用戶試圖點餐，但又不想給外送員小費時，就會發出警告訊息，提醒用戶沒有小費的訂單，可能需要更長時間才能送達，為此本台記者做了一個實驗。

在外賣平台DoorDash下訂單，若選擇不付小費，就會出現這個警告訊息，指出沒有小費的訂單，可能要更久才送達，你是否確定要繼續。

DoorDash指，外賣員有自由根據他們認為某個訂單是否有價值，來接受或拒絕提供服務，沒有小費的訂單，可能要更久才會有外賣員接單，這樣用戶就需要等更久才能得到他們點的外賣。

為了測試這個警告訊息是否屬實，本台記者用DoorDash應用程式，向一間位於Millbrae的奶茶店分別下了兩份飲品外賣訂單，一份有給外賣員小費，而另外一份就沒給小費。

結果有給20%的小費的外賣，在23分鐘後送到。

另一份沒有小費的外賣，就在37分鐘後送到，兩份外賣送達的時間相差14分鐘左右。

另外，記者發現，一杯6.25元飲品，透過DoorDash外賣送到，即使沒有付小費，外賣總額高達16.73元，為何貴那麼多？

收據顯示，DoorDash的外賣費5.99元，擴大範圍費1.49元，即送餐距離超出某個範圍的費用，還有3元服務費，這些費用加起來就超過十元，貴過那杯飲品的價錢。

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