【灣區新聞】舊金山警方今年頭半年使用武力的對象超過四成是非裔

舊金山(三藩市)警方的記錄顯示,今年頭半年,警方使用武力的事件中,超過四成的對象是非洲裔,然而非洲裔只佔市內人口的5%。

舊金山紀事報報導指出,今年1月到6月,舊金山警方有502次對非洲裔使用武力,311次是拉美裔,223次是白人,80次是亞裔,警方向非洲裔使用武力的次數,遠高過其他種族。

警方報告指出,警方向非洲裔使用武力的機率,是白人的17倍,監管警隊的舊金山警察委員會就這份報告質詢警察局長Bill Scott,有警察委員指出,種族偏見造成這些差異,呼籲警方調查原因,又表示看不見警方有相關計劃。

有非洲裔社區組織表示,舊金山警方多年來都非常清楚知道這種差異,但就沒有作出行動改善現狀,警方反駁警員持有種族偏見的說法,但就解釋不到為何非洲裔佔警方使用武力的大多數。

但警察局長Bill Scott指出,這些數字並沒有反映警察執法時不同的變數,其中包括犯案人士的比率。

舊金山警察協會質疑,報告為何使用人口比例,而不是比較警察使用武力與犯案人士以及被捕人士的種族背景。

