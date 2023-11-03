【全國新聞】FTX創辦人涉詐欺等七項罪名全數成立 刑期或長達115年

【KTSF 林子皓報導】

經過長達一個月的審訊，紐約曼哈頓聯邦法院週四宣判，加密貨幣交易所FTX創辦人Sam Bankman-Fried涉嫌詐欺等七項罪名全數成立，最高可能要面臨長達115年的刑期。

檢察官的主要證人，包括Sam Bankman-Fried的前女友，也是Alameda Research的前負責人Caroline Ellison，以及FTX聯合創辦人Gary Wang，兩人面對多項指控都已經認罪，並轉為檢方證人。

而陪審團考慮的主要問題，是Bankman-Fried從FTX拿走客戶資金，並將錢用於私人房地產、投資、企業贊助、政治捐款和彌補Alameda Research的虧損，是否具有犯罪意圖。

聯邦助理檢察官Nicolas Roos在結案陳詞中表示，FTX交易所中100億的客戶資金不翼而飛，這點毫無爭議，而焦點是在於Bankman-Fried是否知道拿走這筆錢是違法行為。

Roos表示，被告用陰謀謊言詐取錢財，而且將錢花掉。

最後，曼哈頓聯邦法院的12人陪審團，在長達一個月的審訊，並經過3個多小時的商議後，週四裁定Sam-Bankman Fried面臨的7項罪名全數成立，最終判刑，將於2024年3月28日進行。

Sam-Bankman Fried面臨包括與避險基金Alameda Research進行合謀詐欺，以及共謀洗錢罪等7項刑事指控，以每項罪名最高可判5至20年計算，他最高恐怕得面對長達115年的刑期。

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