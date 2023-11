【KTSF】

AAA汽車會指出,近期汽油價格持續緩慢地下降,但加州的平均每加侖汽油價格仍然超過5元。

AAA表示,需求平和,加上原油成本降低,有助於將每加侖無鉛汽油的全國平均價格降至3.44美元,這比上週便宜了九個仙,比上個月更便宜了37仙。

油價在全國各地有很大的差異,根據AAA的數據,有一些地方可能可以找到每加侖不到2元的汽油,不過在加州,目前每加侖汽油價格仍然達到5.2元,但比較一個月前便宜了接近一元。

在灣區,舊金山(三藩市)汽油價格最貴平均每加侖普通汽油價格接近5.4元。

