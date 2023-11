【國際新聞】以軍稱已炸毁百條地道 表明不會停止進攻加沙

【有線新聞】

以色列地面部隊包圍加沙城,表明不會停止進攻,宣稱已炸毀一百條地道,破壞哈馬斯的游擊點及藏身所。哈馬斯則指控以軍轟炸平民,加沙至今超過9,000人死亡。

以軍地面部隊推進至加沙城近郊,軍方宣告已經全面包圍這座加沙北部大城,指控當地是哈馬斯的基地。面對傷亡日增、國際呼籲停火的壓力,以色列總理內塔尼亞胡表明沒有任何事可阻止以軍進攻,重申要摧毀控制加沙的哈馬斯。

哈馬斯武裝分子則透過地道反擊以色列坦克,宣稱以軍傷亡慘重。以軍形容哈馬斯吸收了經驗,對地面戰有所準備。加沙布滿地雷和陷阱,以軍工程部隊展開清理,又出動機械人配合炸彈,轟炸哈馬斯的地道入口,強調對方的反擊只是一時。

以軍地面推進同時空襲亦未停,哈馬斯指控以軍轟炸難民營。聯合國指單在過去一天,已有四間名下營運的學校遇襲,大批避難民眾死傷,包括兒童。受圍困下整個加沙地帶,三分一的醫院運作癱瘓,無國界醫生指區內有數以萬計傷者受困。連接埃及的拉法口岸開放,亦只是放行了少數加沙傷者,對當地的燃料運輸亦仍被以色列封鎖。

