【國際新聞】以軍稱已炸毁百條地道 表明不會停止進攻加沙

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以色列地面部隊包圍加沙城，表明不會停止進攻，宣稱已炸毀一百條地道，破壞哈馬斯的游擊點及藏身所。哈馬斯則指控以軍轟炸平民，加沙至今超過9,000人死亡。

以軍地面部隊推進至加沙城近郊，軍方宣告已經全面包圍這座加沙北部大城，指控當地是哈馬斯的基地。面對傷亡日增、國際呼籲停火的壓力，以色列總理內塔尼亞胡表明沒有任何事可阻止以軍進攻，重申要摧毀控制加沙的哈馬斯。

哈馬斯武裝分子則透過地道反擊以色列坦克，宣稱以軍傷亡慘重。以軍形容哈馬斯吸收了經驗，對地面戰有所準備。加沙布滿地雷和陷阱，以軍工程部隊展開清理，又出動機械人配合炸彈，轟炸哈馬斯的地道入口，強調對方的反擊只是一時。

以軍地面推進同時空襲亦未停，哈馬斯指控以軍轟炸難民營。聯合國指單在過去一天，已有四間名下營運的學校遇襲，大批避難民眾死傷，包括兒童。受圍困下整個加沙地帶，三分一的醫院運作癱瘓，無國界醫生指區內有數以萬計傷者受困。連接埃及的拉法口岸開放，亦只是放行了少數加沙傷者，對當地的燃料運輸亦仍被以色列封鎖。

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