【財經新聞】報告預測美國今年購物旺季消費額將勝去年

【KTSF 梁展穎報導】

又到了感恩節購物旺季,雖然有人擔心,社會出現經濟不穩的狀況,但全美零售聯合會NRF今年的銷售預測報告,預測今年消費者在購物旺季的消費會超過去年。

全美零售聯合會副總裁Katherine Cullen說:「NRF預料11月和12月的假日銷售額有機會高達9,670億。」

近年,假日大減價越來越早開始。

RetailMeNot編輯Kristin McGrath說:「消費者想有更多時間找優惠,和更多時間慢慢購物。」

由於通貨膨脹關係,Cullen說,消費者在購物前更加精打細算。

Cullen說:「消費者說他們會削減其他開支,專注假日旺季購物,他們會尋找減價貨品和各種折扣,能省一元就一元。」

究竟消費者花費在什麼地方呢?

McGrath說:「消費者今年會優先購買禮物卡,而不是特定產品。」

由於很多人受到網紅影響,另一個最受歡迎的產品是美容及護膚品。

McGrath說:「消費者覺得在獲得折扣資訊上,網紅和社交媒體的消息愈來愈重要,與此同時,消費者會透過這些渠道發現新推出的產品,以及從前不知道自己需要的東西。」

McGrath說,想省錢的話,黑色星期五仍然是最佳的購物時機。

McGrath說:「我們一般在那個週末,會找到最多和最化算的優惠。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。