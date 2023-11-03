【全國新聞】特朗普民事商業欺詐案 兩兒子出庭作證

【KTSF 張麗月報導】
前總統特朗普被控的紐約民事商業欺詐案週四第二天審訊，特朗普的大兒子小特朗普週四早上繼續出庭作證，跟著輪到特朗普另一名兒子Eric Trump作證。
小特朗普週四第二天出庭作證時再次重申，他是依靠會計師團隊去處理財務報告聲明，他並沒有參與去整理他父親的財務安排，雖然他是以特朗普其中一個可撤銷信託受託人的身份，在財務文件中簽名。
至於特朗普另一個兒子Eric Trump週四作證時面對紐約州助理司法部長Andrew Amer的審查，氣氛一度變得緊張。
Amer拿出十多年前一連串的電郵，來查問Eric Trump，問他是否明白他父親在地產交易方面的財務文件。
Eric Trump承認，他有提供資料給前特朗普集團的財務主管，也是本案被告之一的Jeff McConney，Eric Trump特別指明區分公司的一般財務紀錄，和特朗普個人財務聲明的分別，而這點就是本案的核心部份。
紐約州司法部長一名專家證人較早時作證時表示，由於提供涉嫌欺詐資料，令到特朗普集團在貸款利率上節省1.68億元。
Eric Trump週四會繼續作證。
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