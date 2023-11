【全國新聞】特朗普民事商業欺詐案 兩兒子出庭作證

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控的紐約民事商業欺詐案週四第二天審訊,特朗普的大兒子小特朗普週四早上繼續出庭作證,跟著輪到特朗普另一名兒子Eric Trump作證。

小特朗普週四第二天出庭作證時再次重申,他是依靠會計師團隊去處理財務報告聲明,他並沒有參與去整理他父親的財務安排,雖然他是以特朗普其中一個可撤銷信託受託人的身份,在財務文件中簽名。

至於特朗普另一個兒子Eric Trump週四作證時面對紐約州助理司法部長Andrew Amer的審查,氣氛一度變得緊張。

Amer拿出十多年前一連串的電郵,來查問Eric Trump,問他是否明白他父親在地產交易方面的財務文件。

Eric Trump承認,他有提供資料給前特朗普集團的財務主管,也是本案被告之一的Jeff McConney,Eric Trump特別指明區分公司的一般財務紀錄,和特朗普個人財務聲明的分別,而這點就是本案的核心部份。

紐約州司法部長一名專家證人較早時作證時表示,由於提供涉嫌欺詐資料,令到特朗普集團在貸款利率上節省1.68億元。

Eric Trump週四會繼續作證。

