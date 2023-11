【灣區新聞】奧克蘭及San Mateo縣獲州府補助 在現有活動中心加設應急裝備（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭及中半島San Mateo縣分別獲得數百萬元的州補助,將兩個現有的活動中心建立為應急預備場所。

San Mateo縣週四宣布獲得720萬元州補助,將San Mateo會展中心裝備為地震、山火、水災等災害的應急逃生及庇護中心。

這個地點在疫情期間就曾作為疫苗施打場所,以及COVID看診區,現在縣府將利用州府撥款,為容納600個庇護者做預備、在會展中心建設更多廁所,以及衛浴設施,架設緊急備用網路,增強大樓的防震措施等。

而在東灣奧克蘭華埠附近的Lincoln社區中心,市長盛桃週四也宣布獲得925萬元的州補助,資助興建一個新的社區應變及康樂中心,提升社區的緊急應對能力,尤其是面對氣候變遷所帶來的影響。

例如新的設施可以作為夏季的消暑中心、冬季的防寒中心、空污嚴重時的潔淨空氣中心,還有緊急狀況時的資訊中心。

州補助金額也將資助備用充電站的設置,以及增設廚房、廁所、衛浴等設施。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。