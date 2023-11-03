【全國新聞】Tyre Nichols警暴命案 被革職警員同意與檢方合作

November 3, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Memphis Police Department)

【KTSF 張麗月報導】

田納西州非洲裔男子Tyre Nichols的警暴案，被革職的其中一名警員週四同意，與州和聯邦的檢察官合作，他對於被控的兩項聯邦重罪都認罪。

被革職的Memphis市警員Desmond Mills Jr.是本案五名被告之一，他先前對於有關的聯邦民權控罪，以及田納西州的二級謀殺控罪都不認罪，但他週四同意與州和聯邦的檢察官合作，就兩項聯邦有關妨礙司法，以及使用過份暴力的控罪都認罪，即是他有可能出庭頂證本案其他被控的前任同僚。

消息透露，根據認罪協議，正面對終身監禁的被告Mills，有可能尋求降低刑期至15年，最終刑期將由法官決定。

本案發生在今年初，視頻片段顯示，死者29歲非洲裔的Tyre Nichols，涉嫌被警員拳打腳踢，又施放胡椒噴霧，期間死者向媽媽大叫求救，Nichols三天後在醫院不治。

五名被告前警員，就指控案中死者在事發時魯莽駕駛，以及逃避拘捕。

Mills與另外四名被開除的警員，也在Shelby縣被控以二級謀殺等控罪，案件將於下星期一開審。

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