【全國新聞】Tyre Nichols警暴命案 被革職警員同意與檢方合作

【KTSF 張麗月報導】

田納西州非洲裔男子Tyre Nichols的警暴案,被革職的其中一名警員週四同意,與州和聯邦的檢察官合作,他對於被控的兩項聯邦重罪都認罪。

被革職的Memphis市警員Desmond Mills Jr.是本案五名被告之一,他先前對於有關的聯邦民權控罪,以及田納西州的二級謀殺控罪都不認罪,但他週四同意與州和聯邦的檢察官合作,就兩項聯邦有關妨礙司法,以及使用過份暴力的控罪都認罪,即是他有可能出庭頂證本案其他被控的前任同僚。

消息透露,根據認罪協議,正面對終身監禁的被告Mills,有可能尋求降低刑期至15年,最終刑期將由法官決定。

本案發生在今年初,視頻片段顯示,死者29歲非洲裔的Tyre Nichols,涉嫌被警員拳打腳踢,又施放胡椒噴霧,期間死者向媽媽大叫求救,Nichols三天後在醫院不治。

五名被告前警員,就指控案中死者在事發時魯莽駕駛,以及逃避拘捕。

Mills與另外四名被開除的警員,也在Shelby縣被控以二級謀殺等控罪,案件將於下星期一開審。

