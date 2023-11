【KTSF 朱慧琪報導】

南加州Riverside縣發生山火,火勢在乾熱的強風中蔓延,一條村莊有幾千人必須疏散。

名為Highland的山火,週一下午在洛杉磯東南方向Riverside縣的Aguanga村鎮開始焚燒,火場在Palm Springs西南面60英里左右乾枯的山區開始燒起,因為有Santa Ana強風助長,火勢快速蔓延,週二已經焚燒了3.5平方英里,目前完全沒有受到控制。

截至週一晚上,已經有三棟建築物被燒毀,還有六棟收到破壞。

當局表示,發生山火的地方人口不多,但有許多牧場和移動房屋,被迫疏散的是1,300家庭的4千個居民,目前還沒有傷亡報告。

