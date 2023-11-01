【全國新聞】近日大批中國無證人士從墨西哥偷渡到美國

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由於社交媒體口口相傳，大批中國移民經過巴拿馬一處森林，北上墨西哥後湧入美國，為何他們要冒險去走這條路線進入美國？

由於不需要簽證，這些中國移民飛到南美洲厄瓜多，接下來徒步經過危險的巴拿馬Darien隘口森林，然後往向北前往美墨邊境。

他們抵達南加州沙漠小鎮Jacumba，等待向美國當局自首，並提出庇護申請。

當地志工Samuel Schultz說：「看到所有這些人從中亞、中國、土耳其，世界各地穿越過來，真是令人震驚，當我們習慣在這裡看到中美洲人、墨西哥人，試圖避開邊境巡邏隊，這裡有一大群亞洲人進來說，求求你逮捕我，那個要逮捕我的人在哪裡？這對這個地區來說很不尋常。」

在Jacumba小鎮附近，數百人擠在一段邊境牆的陰影下，和簡陋的防水布下，其他人則試圖睡在大石頭上或幾棵樹下，小營火讓他們整夜保持溫暖，沒有食物或自來水，移民只能依靠志工分發瓶裝水、熱燕麥片、花生醬和果凍三明治。

來自中國無證移民陳先生說：「我很開心來到美國，這是夢想中最喜歡的國家，我們一路上面一路過來，都是爬山涉水，甚麼東西都做過。」

陳先生說，冒險來到美國，主要是因為政治跟經濟原因。

陳先生說：「我們農民的田地，政府全部徵收，強制徵收價格非常低，然後政府叫黑社會，政府工作人員出來打我們農民，跟農民起衝突。」

根據巴拿馬移民當局的數據，今年前九個月，中國人透過這個管道到美國的人數僅次於委內瑞拉人、厄瓜多爾人和海地人。

美聯社報導指出，今年1月到9月，美國邊境執法人員在美墨邊境拘捕了超過2萬個來自中國的無證人士，是去年同期的13倍。

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