【全國新聞】近日大批中國無證人士從墨西哥偷渡到美國

由於社交媒體口口相傳,大批中國移民經過巴拿馬一處森林,北上墨西哥後湧入美國,為何他們要冒險去走這條路線進入美國?

由於不需要簽證,這些中國移民飛到南美洲厄瓜多,接下來徒步經過危險的巴拿馬Darien隘口森林,然後往向北前往美墨邊境。

他們抵達南加州沙漠小鎮Jacumba,等待向美國當局自首,並提出庇護申請。

當地志工Samuel Schultz說:「看到所有這些人從中亞、中國、土耳其,世界各地穿越過來,真是令人震驚,當我們習慣在這裡看到中美洲人、墨西哥人,試圖避開邊境巡邏隊,這裡有一大群亞洲人進來說,求求你逮捕我,那個要逮捕我的人在哪裡?這對這個地區來說很不尋常。」

在Jacumba小鎮附近,數百人擠在一段邊境牆的陰影下,和簡陋的防水布下,其他人則試圖睡在大石頭上或幾棵樹下,小營火讓他們整夜保持溫暖,沒有食物或自來水,移民只能依靠志工分發瓶裝水、熱燕麥片、花生醬和果凍三明治。

來自中國無證移民陳先生說:「我很開心來到美國,這是夢想中最喜歡的國家,我們一路上面一路過來,都是爬山涉水,甚麼東西都做過。」

陳先生說,冒險來到美國,主要是因為政治跟經濟原因。

陳先生說:「我們農民的田地,政府全部徵收,強制徵收價格非常低,然後政府叫黑社會,政府工作人員出來打我們農民,跟農民起衝突。」

根據巴拿馬移民當局的數據,今年前九個月,中國人透過這個管道到美國的人數僅次於委內瑞拉人、厄瓜多爾人和海地人。

美聯社報導指出,今年1月到9月,美國邊境執法人員在美墨邊境拘捕了超過2萬個來自中國的無證人士,是去年同期的13倍。

