【加州新聞】有盜賊闖進Sacramento印度教寺廟 抬走整個捐款箱

【KTSF 朱慧琪報導】

加州首府Sacramento的消息，有盜賊闖進一間印度教寺廟，抬走整個捐款箱，裡面有幾千元。

Guru Maharaj和他妻子週一凌晨兩點左右，在家中收到警報，位於La Mancha Way的寺廟被闖入。

Maharaj妻子說：「我首先看到窗簾被風吹動，我說天哪，有人在寺廟裡。」

當他們到達寺廟時，發現捐款箱不見了，裡面有幾千元，樓宇裡的閉路電視拍攝到整個犯案過程，匪徒嘗試由正門、後門和側門闖入。

兩個匪徒闖入後奔向祭壇，在黑暗中直奔向捐款箱。

從片段中見到匪徒抬走捐款箱，搬到寺廟後面，據報，匪徒抬起近100磅重的捐款箱，搬過圍欄，再塞入一輛汽車中，向Sacramento方向逃去。

這間印度教寺廟每日服務數百人，並希望幫助更多人，這宗盜竊案對他們造成打擊。

Maharaj說：「這事件對社區傷害很大，我們想幫助人，我們有這片土地，計劃建造有40個房間的無家可歸者中心，幫助人擺脫困境，但如果爆竊繼續發生，我們怎樣幫助別人？」

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