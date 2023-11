【加州新聞】有盜賊闖進Sacramento印度教寺廟 抬走整個捐款箱

【KTSF 朱慧琪報導】

加州首府Sacramento的消息,有盜賊闖進一間印度教寺廟,抬走整個捐款箱,裡面有幾千元。

Guru Maharaj和他妻子週一凌晨兩點左右,在家中收到警報,位於La Mancha Way的寺廟被闖入。

Maharaj妻子說:「我首先看到窗簾被風吹動,我說天哪,有人在寺廟裡。」

當他們到達寺廟時,發現捐款箱不見了,裡面有幾千元,樓宇裡的閉路電視拍攝到整個犯案過程,匪徒嘗試由正門、後門和側門闖入。

兩個匪徒闖入後奔向祭壇,在黑暗中直奔向捐款箱。

從片段中見到匪徒抬走捐款箱,搬到寺廟後面,據報,匪徒抬起近100磅重的捐款箱,搬過圍欄,再塞入一輛汽車中,向Sacramento方向逃去。

這間印度教寺廟每日服務數百人,並希望幫助更多人,這宗盜竊案對他們造成打擊。

Maharaj說:「這事件對社區傷害很大,我們想幫助人,我們有這片土地,計劃建造有40個房間的無家可歸者中心,幫助人擺脫困境,但如果爆竊繼續發生,我們怎樣幫助別人?」

