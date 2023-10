【全國新聞】FDA向27款眼藥水發警告 嚴重可導致用家失明

【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)就27款眼藥水發出警告,指它有可能導致用家喪失部分視力,甚至失明,提醒民眾切勿購買或使用。

FDA日前發出的警告,涵蓋26款非處方眼藥水產品,它們以CVS Health、Leader、Rugby、Rite Aid、Target Up & Up,以及Velocity Pharma等品牌銷售。

FDA週一再增加一款眼藥水入停用清單,就是在Walmart售賣的10亳升裝的Equate Hydration PF眼藥水。

FDA表示,任何已經購買這些產品的人,應立即停止使用。

調查人員發現,這些眼藥水的生產環境不衛生,關鍵區域的細菌檢測呈陽性,使用這些眼藥水會有潛在感染風險,有可能導致用家喪失部分視力,甚至失明。

當局上週建議製造商回收所有批次的眼藥水。

