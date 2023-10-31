【灣區新聞】NBA新球季正式開打 KTSF一探NBA球賽幕後細節（視頻）

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NBA新球季正式開打，KTSF也取得了開幕戰的採訪證件，有機會一探開幕戰的細節，這邊就帶觀眾朋友平時少見的NBA球賽幕後。

下午5點不到，Chase Center外已經開始聚集球迷，等著迎接NBA全新球季的來臨。

來到球場最難得的，就是看到球員的練球時刻，在這可以看得到太陽的Kevin Durant的賽前菜單，包括負重拉筋和動態伸展，而勇士的Stephen Curry和Klay Thompson的訓練，自然也是賞心悅目的時刻。

除了賽前能夠近距離看到球員的訓練，開幕戰的開場活動也是相當吸睛，這場由於是勇士兩冠的主力球員Durant自2019年後首度重返灣區，球隊賽前也特別安排了致意橋段，而開場報幕，更是讓觀眾腎上腺素暴增。

活力四射的開場時刻結束後，正式的比賽開始，而作為電視記者，其實真正能夠關心比賽的時間相對有限，因為Chase Center的記者席位於球場側邊，與動態攝影區有所距離，當需要紀錄比賽時，就需要兩邊跑，賽後的訪問，更是要即時來到專屬的訪問記者室進行聯訪，同時也增加了採訪的難度，不過整場體驗依舊難得。

而對已經擁有數十年季票身份的球迷來說，每一年的開季，就是一年的新開始。

球迷Sandra Mora說：「就這些年過去，就勇士是我們的球隊，球隊有起有落，但我們就是喜歡這項運動，籃球運動很刺激也很有趣。」

球迷Carlos Mora說：「就算在低潮階段，勇士還是個很令人興奮的球隊，不論是Nelson執教時，球隊一下好一下壞時好時壞，這還是非常令人興奮，但籃球運動始終在那，我們熱愛籃球，我們找尋看所有球員如何克服困境，他們來到這表現他們最好的一面，這是很酷的事情，而我們拿到冠軍了，這真的是很難形容我們有多麼興奮，這真的很酷，非常幸運，我很確定。」

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