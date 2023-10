【灣區新聞】NBA新球季正式開打 KTSF一探NBA球賽幕後細節（視頻）

【KTSF】

NBA新球季正式開打,KTSF也取得了開幕戰的採訪證件,有機會一探開幕戰的細節,這邊就帶觀眾朋友平時少見的NBA球賽幕後。

下午5點不到,Chase Center外已經開始聚集球迷,等著迎接NBA全新球季的來臨。

來到球場最難得的,就是看到球員的練球時刻,在這可以看得到太陽的Kevin Durant的賽前菜單,包括負重拉筋和動態伸展,而勇士的Stephen Curry和Klay Thompson的訓練,自然也是賞心悅目的時刻。

除了賽前能夠近距離看到球員的訓練,開幕戰的開場活動也是相當吸睛,這場由於是勇士兩冠的主力球員Durant自2019年後首度重返灣區,球隊賽前也特別安排了致意橋段,而開場報幕,更是讓觀眾腎上腺素暴增。

活力四射的開場時刻結束後,正式的比賽開始,而作為電視記者,其實真正能夠關心比賽的時間相對有限,因為Chase Center的記者席位於球場側邊,與動態攝影區有所距離,當需要紀錄比賽時,就需要兩邊跑,賽後的訪問,更是要即時來到專屬的訪問記者室進行聯訪,同時也增加了採訪的難度,不過整場體驗依舊難得。

而對已經擁有數十年季票身份的球迷來說,每一年的開季,就是一年的新開始。

球迷Sandra Mora說:「就這些年過去,就勇士是我們的球隊,球隊有起有落,但我們就是喜歡這項運動,籃球運動很刺激也很有趣。」

球迷Carlos Mora說:「就算在低潮階段,勇士還是個很令人興奮的球隊,不論是Nelson執教時,球隊一下好一下壞時好時壞,這還是非常令人興奮,但籃球運動始終在那,我們熱愛籃球,我們找尋看所有球員如何克服困境,他們來到這表現他們最好的一面,這是很酷的事情,而我們拿到冠軍了,這真的是很難形容我們有多麼興奮,這真的很酷,非常幸運,我很確定。」

