【KTSF】

Dumbarton大橋東行線星期一晚起將會一連五晚關閉,以進行鋪路工程,前往東灣的駕駛者需要改道。

Caltrans加州運輸局表示,星期一晚到星期五11月3日,Dumbarton大橋的東行線,從晚上7點到早上5點將會完全關閉,重鋪收費廣場至大橋尾段的路面,以改善凹凸不平的狀況。

東行線關閉期間,西行線不受影響,會保持開放。

Caltrans表示,從舊金山(三藩市)及San Mateo駛往東灣的駕駛人士,可以使用San Mateo大橋,而從南灣往東灣的市民,則可以使用237號公路。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。