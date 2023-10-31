【灣區新聞】司法部起訴聖荷西華裔光學工程師 涉未申報海外銀行帳戶及虛假報稅（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聯邦司法部起訴一名聖荷西華裔光學工程師，涉嫌未申報海外銀行帳戶，以及虛假報稅。

聯邦司法部起訴67歲聖荷西男子Chunsheng “Jay” Huang，提交虛假報稅表，以及沒有申報海外銀行帳戶。

司法部2022年11月起訴被告，但起訴書在上週才被解封，根據起訴書，被告在一家位於南灣Milpitas的公司工作超過15年，是一名光學工程師，在這段期間，被告也為兩間中國的公司工作至少6年。

起訴書指出，被告涉嫌使用其一名親屬名下的ICBC中國工商銀行帳戶，接收來自兩家公司的付款。

起訴書稱，被告未能在2016年至2020年的聯邦稅務申報表上申報該收入。

FBI探員在起訴書指出，其中一間公司支付每小時120美元的酬勞給被告，而被告2019年和2020年，透過ICBC銀行帳戶，分別接收兩筆，每筆超過一萬美元的酬勞。

被告是美國公民，司法部指出，美國居民除了有法定義務，在報稅時申報海外收入金額，若居民於海外開設或有份的銀行帳戶，在任何時間存款總計超過1萬元，必須在同一個日曆年度向美國財政部、金融犯罪執法網絡等機構提出申報。

被告涉嫌未依規定在2019和2020年申報海外銀行帳戶，加上報稅時提供虛假資料，若兩項罪名成立，他將面臨最高13年刑期，75萬元罰款，以及四年監守行為等刑罰。

被告至今尚未出庭，法庭已向他發布通緝令。

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