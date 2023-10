【灣區新聞】司法部起訴聖荷西華裔光學工程師 涉未申報海外銀行帳戶及虛假報稅（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聯邦司法部起訴一名聖荷西華裔光學工程師,涉嫌未申報海外銀行帳戶,以及虛假報稅。

聯邦司法部起訴67歲聖荷西男子Chunsheng “Jay” Huang,提交虛假報稅表,以及沒有申報海外銀行帳戶。

司法部2022年11月起訴被告,但起訴書在上週才被解封,根據起訴書,被告在一家位於南灣Milpitas的公司工作超過15年,是一名光學工程師,在這段期間,被告也為兩間中國的公司工作至少6年。

起訴書指出,被告涉嫌使用其一名親屬名下的ICBC中國工商銀行帳戶,接收來自兩家公司的付款。

起訴書稱,被告未能在2016年至2020年的聯邦稅務申報表上申報該收入。

FBI探員在起訴書指出,其中一間公司支付每小時120美元的酬勞給被告,而被告2019年和2020年,透過ICBC銀行帳戶,分別接收兩筆,每筆超過一萬美元的酬勞。

被告是美國公民,司法部指出,美國居民除了有法定義務,在報稅時申報海外收入金額,若居民於海外開設或有份的銀行帳戶,在任何時間存款總計超過1萬元,必須在同一個日曆年度向美國財政部、金融犯罪執法網絡等機構提出申報。

被告涉嫌未依規定在2019和2020年申報海外銀行帳戶,加上報稅時提供虛假資料,若兩項罪名成立,他將面臨最高13年刑期,75萬元罰款,以及四年監守行為等刑罰。

被告至今尚未出庭,法庭已向他發布通緝令。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。