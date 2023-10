【全國新聞】全美多地Halloween前夕發生多宗槍擊案 最少11人亡

【KTSF 張擎鳳報導】

全美各地在Halloween萬聖節前夕發生多宗槍擊案,造成最少11人死亡,70人受傷,在印第安納州Indianapolis市和佛州Tampa市,都發生了大規模槍擊事件,導致多人傷亡。

印第安納州Indianapolis市警方表示,星期日凌晨時分,接報一處舉辦大型Halloween派對的場地發生了大規模槍擊案,一個少女中槍後當場死亡,另有9人受傷,要送院留醫,傷者年齡介乎16至22歲。

當局表示,他們在現場找到多支槍械。

佛羅里達州Tampa市警察局長表示,星期日凌晨3點左右,Ybor市地區發生槍擊案,現場該地區有幾間酒吧和夜店,因此案發時附近聚集了很多人。

Tampa市警察局長Lee Bercaw說:「目前我們知道兩群人發生爭執,引發了這宗槍擊案,殃及許多無辜的人

兩名死者,分別是14歲少年Elijah Jaquan Wilson,和20歲的男子Harrison Boonstoppel,另外有16人受傷,警方拘捕了涉案疑犯,22歲的Tyrell Stephen Phillips,面臨二級謀殺控罪。

警方表示,在案發現場找到兩把槍械,其中一把是偷來的槍,探員調查後認為,至少有兩名槍手。

在德州,五個人週末死於槍擊案,San Antonio一名13歲少女受傷,她的父母死亡,當時他們參加一個在住宅舉行的Halloween派對。

在馬里蘭州,一個17歲少年中槍死亡。

另外,芝加哥星期日一場Halloween派對,一個槍手向人群開槍,最少15人受傷。

