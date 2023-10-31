【灣區新聞】疫情後中國東方航空恢復首班舊金山直飛上海航班（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

經歷三年疫情後，三大中國航空公司陸續恢復舊金山（三藩市）直航往返中國的航班，第一班恢復的是中國東方航空週一由舊金山直飛到上海的航班，乘客覺得怎樣呢？

經歷三年疫情後，美國和中國逐步解除疫情期間實施的航班服務限制，根據聯邦運輸部，往返中美之間的航班數量將從每週48班增至70班。

而三大中國航空公司，包括中國東方航空、中國南方航空和中國國際航空，亦陸續恢復舊金山直航往返中國的航班。

第一班恢復的是中國東方航空週一由舊金山直飛到上海的航班。

記者週一早上11時左右到舊金山國際機場登機櫃檯，見到要辦理登機的長長人龍繞了多個「蛇餅」，人龍一度由11號行段排到12號。

旅客Mike說：「隊伍有點長、但我們會撐過去，我們這裡預留充足時間，我們時間充足，所以我們會趕上航班，沒問題的、很興奮。」

對於中國的航空公司恢復往返中美的直飛航班，有華裔旅客表示高興和更方便。

劉女士說：「（復飛）覺得很好、很方便，我們這都說國語的很方便，服務態度也很好。」

杜先生說：「直飛當然好了，疫情以後航班要少，要有回國探親的機會，越來越多了，增加航班了那對華人回國非常方便，現在從上海轉機，價格也下來了，所以是華人抓緊時間回去探親了，在我們這個中美來往方面，對雙方這個這個流通啊，人員往來非常有好處。」

對這位華裔旅客來說，還有另一樣的好處？

何女士說：「還可以，我比較滿意他們吃的方面的吃食，因為畢竟是東方航空，我也是華人，所以比較滿意他吃的飯吃的非常不錯，而且這是我們的中國餐，還有搭配水果、點心可以。」

據了解，東方航空目前將會恢復每星期兩班來往舊金山直飛上海的航班，而南方航空和中國國際航空直飛中國的航班，亦會在11月陸續恢復。

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