【灣區新聞】疫情後中國東方航空恢復首班舊金山直飛上海航班（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

經歷三年疫情後,三大中國航空公司陸續恢復舊金山(三藩市)直航往返中國的航班,第一班恢復的是中國東方航空週一由舊金山直飛到上海的航班,乘客覺得怎樣呢?

經歷三年疫情後,美國和中國逐步解除疫情期間實施的航班服務限制,根據聯邦運輸部,往返中美之間的航班數量將從每週48班增至70班。

而三大中國航空公司,包括中國東方航空、中國南方航空和中國國際航空,亦陸續恢復舊金山直航往返中國的航班。

第一班恢復的是中國東方航空週一由舊金山直飛到上海的航班。

記者週一早上11時左右到舊金山國際機場登機櫃檯,見到要辦理登機的長長人龍繞了多個「蛇餅」,人龍一度由11號行段排到12號。

旅客Mike說:「隊伍有點長、但我們會撐過去,我們這裡預留充足時間,我們時間充足,所以我們會趕上航班,沒問題的、很興奮。」

對於中國的航空公司恢復往返中美的直飛航班,有華裔旅客表示高興和更方便。

劉女士說:「(復飛)覺得很好、很方便,我們這都說國語的很方便,服務態度也很好。」

杜先生說:「直飛當然好了,疫情以後航班要少,要有回國探親的機會,越來越多了,增加航班了那對華人回國非常方便,現在從上海轉機,價格也下來了,所以是華人抓緊時間回去探親了,在我們這個中美來往方面,對雙方這個這個流通啊,人員往來非常有好處。」

對這位華裔旅客來說,還有另一樣的好處?

何女士說:「還可以,我比較滿意他們吃的方面的吃食,因為畢竟是東方航空,我也是華人,所以比較滿意他吃的飯吃的非常不錯,而且這是我們的中國餐,還有搭配水果、點心可以。」

據了解,東方航空目前將會恢復每星期兩班來往舊金山直飛上海的航班,而南方航空和中國國際航空直飛中國的航班,亦會在11月陸續恢復。

