【KTSF】

舊金山(三藩市)Portola區附近,週末光天化日下發生刺傷人的襲擊事件,造成一死一傷。

案發地點是Bayshore Boulevard和Cortland Avenue交界處一帶,警方表示,週日下午4點15分接報,有人在這個地方被刀刺,警方在現場發現兩名男傷者,都有生命危險。

警察和救護員先後在現場對兩人進行急救,但是其中一人被送往醫院後不治。

警方表示,匪徒在警察達到現場之前已經逃離,警方將案件列作謀殺案處理,呼籲市民提供線索。

