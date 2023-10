【灣區新聞】舊金山列治文區發生火警 目擊者聽到爆炸聲差點被飛起雜物擊中（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)列治文區週日發生火警,消防員到場後迅速將火撲熄,一人不適送院,有目擊者表示,案發時聽到爆炸聲,更差點被飛起的雜物擊中。

現場是列治文區Clement街728號,舊金山消防局週日早上11點左右接報到場,影片可見,一間餐廳的二樓冒出濃煙,玻璃窗碎裂,牆身亦熏黑,當局派出多架消防車,又用無人機視察火警情況,現場一度封鎖。

本台週一去到現場,可見地上一大堆雜物仍未清理,地上甚至還有水漬,碎裂的玻璃窗被封起。

有商戶說,案發時正做生意。

商戶Ken說:「當時我覺得很大煙味,出去門口一看,看到隔壁川流不息(餐廳)二樓出煙,應該是燃燒中,我當時又看到幾個消防員扶著一個男子。」

他說總算有驚無險。

Ken說:「都有點怕,但因為消防車很快來到,很快就救熄了,我們又見火沒有蔓延又很快撲熄,所以我們都還可以。」

亦有市民表示,案發時在現場聽到一聲巨響後便離開。

目擊者司小姐說:「原本我打算停車在那裡,突然聽到一聲大爆炸,然後我們立即離開,在倒後鏡看到有一張椅子,從二樓的爆炸中彈了出來,幸好我們走得快,如果不是的話,車會被椅子擊中。」

當局表示,消防員進到大廈後尋獲一個男子,他呼吸困難送院,消防員最終用了8分鐘撲滅火警,火勢沒有蔓延,當局正調查起火原因。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。