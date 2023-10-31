【灣區新聞】舊金山列治文區發生火警 目擊者聽到爆炸聲差點被飛起雜物擊中（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）列治文區週日發生火警，消防員到場後迅速將火撲熄，一人不適送院，有目擊者表示，案發時聽到爆炸聲，更差點被飛起的雜物擊中。

現場是列治文區Clement街728號，舊金山消防局週日早上11點左右接報到場，影片可見，一間餐廳的二樓冒出濃煙，玻璃窗碎裂，牆身亦熏黑，當局派出多架消防車，又用無人機視察火警情況，現場一度封鎖。

本台週一去到現場，可見地上一大堆雜物仍未清理，地上甚至還有水漬，碎裂的玻璃窗被封起。

有商戶說，案發時正做生意。

商戶Ken說：「當時我覺得很大煙味，出去門口一看，看到隔壁川流不息（餐廳）二樓出煙，應該是燃燒中，我當時又看到幾個消防員扶著一個男子。」

他說總算有驚無險。

Ken說：「都有點怕，但因為消防車很快來到，很快就救熄了，我們又見火沒有蔓延又很快撲熄，所以我們都還可以。」

亦有市民表示，案發時在現場聽到一聲巨響後便離開。

目擊者司小姐說：「原本我打算停車在那裡，突然聽到一聲大爆炸，然後我們立即離開，在倒後鏡看到有一張椅子，從二樓的爆炸中彈了出來，幸好我們走得快，如果不是的話，車會被椅子擊中。」

當局表示，消防員進到大廈後尋獲一個男子，他呼吸困難送院，消防員最終用了8分鐘撲滅火警，火勢沒有蔓延，當局正調查起火原因。

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