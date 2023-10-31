【灣區新聞】舊金山北岸區發生企圖搶劫及襲人案 匪徒向警員扔爆炸裝置

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山（三藩市）華埠附近的北岸區發生企圖搶劫以及襲擊他人案件，警方開車追逐匪徒期間，匪徒一度從汽車裡向警車扔出了爆炸裝置。

警方表示，週日晚6點左右，舊金山警方接報，在North Beach地區Fibert街600號路段，Washington廣場附近一間天主教堂內，一名男子襲擊一名教友，並且向他索取錢財。

當警員到達現場後，開車逃走，警方追捕他，沿途在Russian Hill地區和Mission夾8街，匪徒從車內向警方扔出爆炸裝置。

舊金山警方助理局長David Lazar說：「警員們說，他們不僅看到了爆炸裝置落地時的火焰，而且當炸彈爆炸時，警員們在警車內還可以感受到爆炸的衝擊力，他們相信疑犯故意試圖嚴重傷害或殺害他們。」

事件中沒人受傷，當疑犯的汽車開到公路時，加州高速公路巡警（CHP）接手追逐，最後在東灣Martinez，當地警方拘捕了42歲疑犯Daniel Garcia，他是Concord居民。

聯邦執法部門亦加入調查，使用一部機械人偵測疑犯的車內是否還有其他的爆炸裝置，警方仍在調查案件。

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