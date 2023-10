【灣區新聞】舊金山北岸區發生企圖搶劫及襲人案 匪徒向警員扔爆炸裝置

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)華埠附近的北岸區發生企圖搶劫以及襲擊他人案件,警方開車追逐匪徒期間,匪徒一度從汽車裡向警車扔出了爆炸裝置。

警方表示,週日晚6點左右,舊金山警方接報,在North Beach地區Fibert街600號路段,Washington廣場附近一間天主教堂內,一名男子襲擊一名教友,並且向他索取錢財。

當警員到達現場後,開車逃走,警方追捕他,沿途在Russian Hill地區和Mission夾8街,匪徒從車內向警方扔出爆炸裝置。

舊金山警方助理局長David Lazar說:「警員們說,他們不僅看到了爆炸裝置落地時的火焰,而且當炸彈爆炸時,警員們在警車內還可以感受到爆炸的衝擊力,他們相信疑犯故意試圖嚴重傷害或殺害他們。」

事件中沒人受傷,當疑犯的汽車開到公路時,加州高速公路巡警(CHP)接手追逐,最後在東灣Martinez,當地警方拘捕了42歲疑犯Daniel Garcia,他是Concord居民。

聯邦執法部門亦加入調查,使用一部機械人偵測疑犯的車內是否還有其他的爆炸裝置,警方仍在調查案件。

