【灣區新聞】東灣有孩童在Halloween活動拿到大麻糖果 進食後感不適（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

週二就是Halloween,小朋友扮鬼扮馬去討糖的時候,家長千萬要留神,因為週末已經發生糖果裡混雜了大麻糖果而導致兒童生病的事件,東灣Alameda市一間小學家長會週末舉行的Halloween活動之中,出現含有大麻成分的軟糖,有兒童進食後不適需要即時就醫,警方呼籲家長要小心檢查子女在trick or treat時拿到的所有糖果。

位於東灣Alameda市的Amelia Earhart小學,家長會與校長週一早上發布電郵通知所有家長,週日於校園舉辦的一場由家長會贊助的Halloween活動上,提供的Halloween糖果中,疑似包括含有大麻成分THC的軟糖。

Alameda聯合學區發言人Susan Davis證實,有一名學生誤食大麻軟糖後,身體感到不適並就醫,事後還有四個家庭在孩童的糖果堆中發現同樣的大麻軟糖。

根據校區發出的資訊,畫面上所見的就是這起事件中有學生吃了的大麻軟糖,是由Kiva Lost Farm所生產,大麻含量為10毫克,形狀是正方形。

Alameda聯合學區已向參與活動的所有家長發布通知,建議他們丟棄所有孩童在活動中拿到的糖果,並與警方配合調查事件。

Alameda警方在Facebook平台發布相關的消息,正在調查一名兒童在Halloween活動中吃了大麻軟糖之後生病,需要即時接受治療的案件。

Alameda警方提醒家長,要檢查孩童的萬聖節糖果,市面上許多含有大麻的零食,包裝都與一般常見的糖果餅乾非常相似。

警方還發布多張圖片,把大麻軟糖和一般的糖果做對比,顯示包裝非常相似。

包括這起事件中的大麻軟糖,外形與市面上常見的Starburst軟糖相似,例如圖中左邊是KitKat巧克力,右邊看清楚一點,並不是KitKat,而是Kif Kat,不只是名字上有些許的改變,包裝上也印有大麻葉的圖案,又或是Reese’s巧克力被改名為Reefer’s,形狀跟包裝幾乎一模一樣,但也是含有的大麻的成分。

還有包括常見的Sour Patch,以及Jolly Rancher軟糖,又或是Doritos洋芋片,都有仿冒的大麻版本,家長要多加注意。

