【灣區新聞】東灣有孩童在Halloween活動拿到大麻糖果 進食後感不適（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

週二就是Halloween，小朋友扮鬼扮馬去討糖的時候，家長千萬要留神，因為週末已經發生糖果裡混雜了大麻糖果而導致兒童生病的事件，東灣Alameda市一間小學家長會週末舉行的Halloween活動之中，出現含有大麻成分的軟糖，有兒童進食後不適需要即時就醫，警方呼籲家長要小心檢查子女在trick or treat時拿到的所有糖果。

位於東灣Alameda市的Amelia Earhart小學，家長會與校長週一早上發布電郵通知所有家長，週日於校園舉辦的一場由家長會贊助的Halloween活動上，提供的Halloween糖果中，疑似包括含有大麻成分THC的軟糖。

Alameda聯合學區發言人Susan Davis證實，有一名學生誤食大麻軟糖後，身體感到不適並就醫，事後還有四個家庭在孩童的糖果堆中發現同樣的大麻軟糖。

根據校區發出的資訊，畫面上所見的就是這起事件中有學生吃了的大麻軟糖，是由Kiva Lost Farm所生產，大麻含量為10毫克，形狀是正方形。

Alameda聯合學區已向參與活動的所有家長發布通知，建議他們丟棄所有孩童在活動中拿到的糖果，並與警方配合調查事件。

Alameda警方在Facebook平台發布相關的消息，正在調查一名兒童在Halloween活動中吃了大麻軟糖之後生病，需要即時接受治療的案件。

Alameda警方提醒家長，要檢查孩童的萬聖節糖果，市面上許多含有大麻的零食，包裝都與一般常見的糖果餅乾非常相似。

警方還發布多張圖片，把大麻軟糖和一般的糖果做對比，顯示包裝非常相似。

包括這起事件中的大麻軟糖，外形與市面上常見的Starburst軟糖相似，例如圖中左邊是KitKat巧克力，右邊看清楚一點，並不是KitKat，而是Kif Kat，不只是名字上有些許的改變，包裝上也印有大麻葉的圖案，又或是Reese’s巧克力被改名為Reefer’s，形狀跟包裝幾乎一模一樣，但也是含有的大麻的成分。

還有包括常見的Sour Patch，以及Jolly Rancher軟糖，又或是Doritos洋芋片，都有仿冒的大麻版本，家長要多加注意。

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