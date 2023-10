【KTSF】

美國和中國逐步解除疫情期間實施的航班服務限制,根據聯邦運輸部,往返中美之間的航班,由11月9日起將增至每週70班。

彭博報導,聯邦運輸部在一份文件中指出,由11月9日起,往返中美之間的航班數量,將從每週48班增至70班。

這項增加往返中美航班的消息,於中國外交部長王毅結束訪美行程後的數小時內公布。

王毅訪美期間,獲總統拜登接見,又在華府與國務卿布林肯,及白宮國家安全顧問蘇利文舉行2天會談,美中官員原則上同意安排。

拜登與中國國家主席習近平12月在舊金山(三藩市)舉行的亞太經合組織領導人會議期間會晤,細節待定。

