【灣區新聞】舊金山明年起會將某些用毒過量致死案列作謀殺案處理

【KTSF 歐志洲報導】

為了進一步取締舊金山公開賣毒的問題,州長紐森和市長布里德宣布成了一支專案小組,把一些用毒過量致死的案件列作謀殺案處理。

州長紐森、市長布里德、地檢官謝安宜和警察局長Bill Scott宣布從明年開始,對一些用毒過量而死亡的事件,當作謀殺案處理,而面對起訴的是售賣毒品的人。

新成立的專案小組在調查這類死亡事件時,將引用調查謀殺案的證據收集程序和調查技巧,從中找到提供致命毒品的人提出謀殺的指控,與此同時,專案小組也將找新的方法來打擊販毒活動,和對販毒的人施予更嚴厲的刑罰。

但是這並不表示所有用毒過量的死亡事件都會這樣處理,當局將聚焦於鴉片類藥物,特別是芬太尼,對供應藥物的人起訴。

當局表示,按照截至9月的數據推斷,舊金山今年死於用毒過量的人可能達到800人。

然而,這個計劃也受到批評,認為市府回到從前和毒品宣戰,但徒勞無功的年代。

公辯律師辦公室也表示,以謀殺案處理用毒過量死亡的事件,可能會導致一些人,例如賣毒品給朋友,在朋友對毒品有致命反應的時候,反而不敢求救。

