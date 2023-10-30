【全國新聞】針對亞裔的金錢騙案近日急升 萬一真的受騙應怎樣做（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

金錢騙案中的匪徒，會千方百計取得受害人的信任，再利用這一份信任去騙取對方的財產，萬一真的受騙，應該怎樣做？

本台兩年前報導過一宗騙案，華裔女事主最初對匪徒的說話信以為真。

詐騙案事主唐燕華說：「我們是什麼什麼警察局打來的，你涉嫌犯了很嚴重的罪案，我們懷疑你讓人盜竊了你的身份，當時我覺得自己好像被催眠，他沒有給我時間去思想，其實整件事有許多問題。」

但幸好最後一刻把事情告訴丈夫。

唐燕華的丈夫說：「我第一時間聽到她說要匯錢給政府，我說這肯定是詐騙案。」

兩人及時通知自己的銀行經理，最後一分鐘阻止了匯款給騙徒，保住了幾萬元原本為兒子讀大學的儲蓄，但許多受害人不幸掉進陷阱裡，而喪失大筆金錢甚至畢生積蓄。

聯邦調查局發現，近年針對亞太裔的騙案多了許多，包括網上情緣騙案，以及針對長者的幽靈黑客等等，對於詐騙案受害人來說，時間就是金錢，如果是透過銀行匯款而及時報案的話，FBI有辦法嘗試阻止。

FBI舊金山分局局長Robert Tripp說：「72小時之內我們可能把錢追回，時間越長越難，24小時之內我們有很高的成功率，雖然不是百分百，48小時之內我們仍有成功的機會，72小時內也有機會。」

FBI指出，受害人應該第一時間通知自己的銀行阻止匯款，並向FBI舉報求助，但如果騙案涉及虛擬貨幣，就很麻煩。

Tripp說：「其他匯款方法，例如虛擬貨幣，我們成功的機會不是很高，因為非常複雜，而我們能用的方法不會那麼有效。」

FBI舊金山（三藩市）分局的辦事處，位於Golden Gate Ave 450號，星期一至五早上8點15分到下午5點，大家可以親自到辦事處舉報騙案，而分局電話(415) 553-7400，一星期7日24小時都有人接聽。

Tripp說：「我們永不會關閉，經常有人接聽電話，如果致電415-553-7400，而職員未能回答問題的話，他們會將電話轉到西維珍尼亞州的總部，那裡每日24小時有人當值。」

FBI提醒大家要很小心在網上與不認識的人交流，不要點擊來歷不明的視窗、連結、附件或下載軟件，不要讓匪徒有機會控制自己的電腦，騙徒往往要求事主千萬不可以告訴其他人，所以，與家人和信得過的朋友有商有量，可以幫助自己識破詭計。

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