【全國新聞】針對亞裔的金錢騙案近日急升 萬一真的受騙應怎樣做（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

金錢騙案中的匪徒,會千方百計取得受害人的信任,再利用這一份信任去騙取對方的財產,萬一真的受騙,應該怎樣做?

本台兩年前報導過一宗騙案,華裔女事主最初對匪徒的說話信以為真。

詐騙案事主唐燕華說:「我們是什麼什麼警察局打來的,你涉嫌犯了很嚴重的罪案,我們懷疑你讓人盜竊了你的身份,當時我覺得自己好像被催眠,他沒有給我時間去思想,其實整件事有許多問題。」

但幸好最後一刻把事情告訴丈夫。

唐燕華的丈夫說:「我第一時間聽到她說要匯錢給政府,我說這肯定是詐騙案。」

兩人及時通知自己的銀行經理,最後一分鐘阻止了匯款給騙徒,保住了幾萬元原本為兒子讀大學的儲蓄,但許多受害人不幸掉進陷阱裡,而喪失大筆金錢甚至畢生積蓄。

聯邦調查局發現,近年針對亞太裔的騙案多了許多,包括網上情緣騙案,以及針對長者的幽靈黑客等等,對於詐騙案受害人來說,時間就是金錢,如果是透過銀行匯款而及時報案的話,FBI有辦法嘗試阻止。

FBI舊金山分局局長Robert Tripp說:「72小時之內我們可能把錢追回,時間越長越難,24小時之內我們有很高的成功率,雖然不是百分百,48小時之內我們仍有成功的機會,72小時內也有機會。」

FBI指出,受害人應該第一時間通知自己的銀行阻止匯款,並向FBI舉報求助,但如果騙案涉及虛擬貨幣,就很麻煩。

Tripp說:「其他匯款方法,例如虛擬貨幣,我們成功的機會不是很高,因為非常複雜,而我們能用的方法不會那麼有效。」

FBI舊金山(三藩市)分局的辦事處,位於Golden Gate Ave 450號,星期一至五早上8點15分到下午5點,大家可以親自到辦事處舉報騙案,而分局電話(415) 553-7400,一星期7日24小時都有人接聽。

Tripp說:「我們永不會關閉,經常有人接聽電話,如果致電415-553-7400,而職員未能回答問題的話,他們會將電話轉到西維珍尼亞州的總部,那裡每日24小時有人當值。」

FBI提醒大家要很小心在網上與不認識的人交流,不要點擊來歷不明的視窗、連結、附件或下載軟件,不要讓匪徒有機會控制自己的電腦,騙徒往往要求事主千萬不可以告訴其他人,所以,與家人和信得過的朋友有商有量,可以幫助自己識破詭計。

