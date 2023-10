【KTSF】

加州的貧困率在2023年第一季有上升的趨勢,專家指,原因與加州經濟沒有直接關係。

根據加州公共政策研究所,全州的貧困率在2021年從11.7%上升至13.2%,即是500萬名加州居民生活在貧困之中。

報告指,疫情期間,州政府實施的計劃,例如稅收抵免和緊急糧食援助,減低了當時的貧困率,但這些計劃在去年底結束時,就看到貧困率開始飆升。

研究人員指,貧困率的增長,不是因為加州經濟轉差,而是這些計劃正在結束,光是在2023年第一季,就有320萬人受益於州計劃才不會處於貧困,但額外資助110萬人的CalFresh糧食援助擴展計劃,就在2023年第一季結束。

