【全國新聞】佛州Tampa市萬聖節街頭派對發生槍擊案 兩死十多人傷

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佛州Tampa市週日凌晨的一個萬聖節街頭派對上發生大規模槍擊，造成兩人死亡，十幾人受傷。

槍擊案發生在佛州Tampa市Ybor City地區，當地夜店及酒吧眾多，而在Halloween萬聖節前的這個週末，更是人潮洶湧。

警方表示，有兩方人馬爆發衝突，引發至少兩人開槍，警方感謝社區協助，已逮捕其中一名槍手，22歲的Tyrell Stephen Phillips，並鼓勵目擊民眾繼續上傳視頻，尋找確認其他槍手。

警方指，這是一起獨立事件，只是兩人起衝突，不應該以開槍為解決之道，導致如此大規模的傷亡，兩名死者是一名14歲的少年，以及一名22歲的男性，還有其他16人受傷，年齡介於18到27歲。

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