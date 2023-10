【全國新聞】佛州Tampa市萬聖節街頭派對發生槍擊案 兩死十多人傷

【KTSF】

佛州Tampa市週日凌晨的一個萬聖節街頭派對上發生大規模槍擊,造成兩人死亡,十幾人受傷。

槍擊案發生在佛州Tampa市Ybor City地區,當地夜店及酒吧眾多,而在Halloween萬聖節前的這個週末,更是人潮洶湧。

警方表示,有兩方人馬爆發衝突,引發至少兩人開槍,警方感謝社區協助,已逮捕其中一名槍手,22歲的Tyrell Stephen Phillips,並鼓勵目擊民眾繼續上傳視頻,尋找確認其他槍手。

警方指,這是一起獨立事件,只是兩人起衝突,不應該以開槍為解決之道,導致如此大規模的傷亡,兩名死者是一名14歲的少年,以及一名22歲的男性,還有其他16人受傷,年齡介於18到27歲。

