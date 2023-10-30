【灣區新聞】舊金山列治文區週日早上發生火警 一人不適送院

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舊金山（三藩市）列治文區週日早上發生火警，有目擊者表示，案發時聽到一聲巨響，消防員到場後迅速將火撲熄，一人不適送院。

舊金山消防局週日早上11點多接報，去到列治文區Clement街728號，影片可見，一間餐廳的二樓冒出煙霧，玻璃窗破掉，牆身亦熏黑，當局派出多架消防車，又用無人機視察火警情況，現場一度關閉。

市民司小姐表示，案發時在現場，聽到一聲巨響後便離開。

司小姐說：「原本我打算停車在那裡，突然聽到一聲大爆炸，然後我們立即離開，在倒後鏡看到有一張椅子，從二樓的爆炸中彈了出來，幸好我們走得快，如果不是的話，車會被椅子擊中，爆炸了之後飛了出來。」

有附近店主表示，整條街都有很大的燒焦味，有很多人圍觀。

當局表示，消防員進到大廈後，尋獲一個男子，他呼吸困難送院。

消防員用了8分鐘撲滅火警，火勢沒有蔓延，當局正調查起火原因。

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