【灣區新聞】如何與孩子談論加沙的以巴衝突（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

得知目前發生在加沙的以巴衝突,雖然成年人可能希望避免與孩子談論戰爭,但專家表示,最好一起討論,以幫助處理他們的情緒。

在看到暴力、綁架和破壞的圖像和聲音後,許多兒童和青少年可能會感到害怕、擔心和焦慮,他們可能也想知道,為什麼其他兒童處在戰火中,及他們是否安全。

專家建議,家長可以跟孩子開啟對話,以幫助處理他們的情緒。

史丹佛大學醫學院兒童與青少年心理學家Hilit Kletter說:「了解孩子所看到或聽到的內容,並相應地調整與孩子的討論,你可以這樣開始對話,你聽到了什麼嗎?現在世界上正在發生什麼?有人告訴你嗎?你知道些甚麼?然後就可以打開對話進一步對話,父母提供資訊或糾正任何誤解。」

對於青少年來說,他們無可避免地會透過互聯網和社交媒體接觸許多的訊息,家長要留意子女在看些什麼。

Kletter醫生說:「所以從他們正在看什麼,他們去什麼網站,他們看到了什麼,這讓他們有什麼感覺,他們對此有何想法來了解,我會甚至建議父母,如果您的孩子在社交媒體,跟他一起刷,這樣就可以監控孩子看的內容。」

Kletter醫生表示,如果孩子對這個議題表現出不感興趣,就沒有必要近一步的深入討論,相反的,有些孩子對於這樣的新聞會出現擔憂。

Kletter醫生說:「如果您開始注意到孩子的情緒變化至少持續一週,他們可能會顯得更加焦慮或悲傷,或者只是焦躁不安和一般,您可能會發現他們開始變得更加孤立、孤僻,年幼的孩子會發脾氣,或者有更多的破壞性行為,睡眠困難,或者食慾改變,所以任何類似的變化,或者如果你也注意到,他們可能不想上學,或者不再有趣,這是對暴力的典型反應。」

在互聯絡發達的今天,不少心智尚未成熟的年輕人,接觸到海量般的沉重資訊,除了與孩子公開對話,也要給予他們正面的力量。

Kletter醫生說:「我想向人們傳達的訊息是,即使在這樣的時刻,保持希望也非常重要,我認為這是復原力的一個非常重要的部分,對於我們如何度過這些時期,以及專注於那些能夠解決問題的事情來說,這是一個非常重要的部分,在我們的控制範圍內,以及我們可以做的事情。」

