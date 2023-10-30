【灣區新聞】如何與孩子談論加沙的以巴衝突（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

得知目前發生在加沙的以巴衝突，雖然成年人可能希望避免與孩子談論戰爭，但專家表示，最好一起討論，以幫助處理他們的情緒。

在看到暴力、綁架和破壞的圖像和聲音後，許多兒童和青少年可能會感到害怕、擔心和焦慮，他們可能也想知道，為什麼其他兒童處在戰火中，及他們是否安全。

專家建議，家長可以跟孩子開啟對話，以幫助處理他們的情緒。

史丹佛大學醫學院兒童與青少年心理學家Hilit Kletter說：「了解孩子所看到或聽到的內容，並相應地調整與孩子的討論，你可以這樣開始對話，你聽到了什麼嗎？現在世界上正在發生什麼？有人告訴你嗎？你知道些甚麼？然後就可以打開對話進一步對話，父母提供資訊或糾正任何誤解。」

對於青少年來說，他們無可避免地會透過互聯網和社交媒體接觸許多的訊息，家長要留意子女在看些什麼。

Kletter醫生說：「所以從他們正在看什麼，他們去什麼網站，他們看到了什麼，這讓他們有什麼感覺，他們對此有何想法來了解，我會甚至建議父母，如果您的孩子在社交媒體，跟他一起刷，這樣就可以監控孩子看的內容。」

Kletter醫生表示，如果孩子對這個議題表現出不感興趣，就沒有必要近一步的深入討論，相反的，有些孩子對於這樣的新聞會出現擔憂。

Kletter醫生說：「如果您開始注意到孩子的情緒變化至少持續一週，他們可能會顯得更加焦慮或悲傷，或者只是焦躁不安和一般，您可能會發現他們開始變得更加孤立、孤僻，年幼的孩子會發脾氣，或者有更多的破壞性行為，睡眠困難，或者食慾改變，所以任何類似的變化，或者如果你也注意到，他們可能不想上學，或者不再有趣，這是對暴力的典型反應。」

在互聯絡發達的今天，不少心智尚未成熟的年輕人，接觸到海量般的沉重資訊，除了與孩子公開對話，也要給予他們正面的力量。

Kletter醫生說：「我想向人們傳達的訊息是，即使在這樣的時刻，保持希望也非常重要，我認為這是復原力的一個非常重要的部分，對於我們如何度過這些時期，以及專注於那些能夠解決問題的事情來說，這是一個非常重要的部分，在我們的控制範圍內，以及我們可以做的事情。」

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