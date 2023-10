【全國新聞】中美同意推動習近平拜登12月舊金山會面

【有線新聞】

美國總統拜登接見外長王毅,強調中美須保持溝通,共同應對全球挑戰。王毅則表示要排除干擾,穩定中美雙邊關係。白宮指雙方官員同意磋商合作,爭取拜登與國家主席習近平在下月三藩市舉行的亞太經合組織峰會上會面。

拜登在白宮接見到訪的王毅,強調中美應負責任管控競爭,保持溝通渠道開放,合作應對全球挑戰。

兩人會晤約一小時,王毅稱中美應排除干擾,維護一個中國原則等重要政治基礎,強調中方重視美方,希望穩定和改善對華關係。雙方要按相互尊重、和平共處、合作共贏的原則,推動中美關係真正穩下來、好起來,以符合中美、人民共同利益及國際社會的共同期待。

拜登向王毅轉達對國家主席習近平的問候,並向前總理李克強逝世致哀。美聯社消息指中美已達成共識,同意安排拜登與習近平在下月三藩市舉行的亞太經合組織領導人會議期間會晤,細節仍有待敲定,不過北京當局尚未確認習近平會否出席會議。

而白宮亦確認王毅與沙利文會談期間有討論推動中美元首下月在三藩市會面,又指沙利文與王毅就中美關係、以巴衝突、俄烏戰爭等進行坦誠、有建設性的討論。

沙利文對中方在南海的危險行為表示關切,又強調台海和平穩定的重要性。王毅則指出台海和平穩定面臨的最大威脅是台獨,中美關係面臨的最大挑戰也是台獨,必須堅決反對,並體現在具體政策和行動上。

