【全國新聞】明尼蘇達州民主黨眾議員Dean Phillips宣佈競選總統

明尼蘇達州民主黨眾議員Dean Phillips宣佈參選下屆總統選舉,與競選連任的總統拜登爭奪民主黨提名。

Phillips日前發佈短片,正式宣佈將參選2024年總統大選,27日展開第一場總統競選活動。

Phillips說:「我參選美國總統民主黨內提名,是因為現在是改變的時候了,我已準備好領導我們偉大的國家,走向安全和更繁榮的未來,我這樣做並不是為了反對拜登總統,我對他充滿感情和感激,相反,我有兩個核心信念,我是能夠獲勝的民主黨總統候選人,能夠贏取2024年總統大選,其次,現在是把火炬傳遞給新一代美國領導人的時候,就在這裡、全國各地和世界各地。」

Phillips稱讚拜登是一位極好的總統,但表示新人將更有機會擊敗特朗普。

Phillips的參選,代表他需要與總統拜登爭奪新罕布什爾州的民主黨提名,而他是否繼續在其他州的初選,可能取決於他在新罕布什爾州的表現。

他的團隊堅稱,他們的計劃不單只限於首場初選,還在南卡羅來納州和密歇根州等較早投票的州份展開競選活動。

