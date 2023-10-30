【全國新聞】明尼蘇達州民主黨眾議員Dean Phillips宣佈競選總統

October 30, 2023 新聞, 全國消息
Dean Phillips (Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0)

【KTSF 朱慧琪報導】

明尼蘇達州民主黨眾議員Dean Phillips宣佈參選下屆總統選舉，與競選連任的總統拜登爭奪民主黨提名。

Phillips日前發佈短片，正式宣佈將參選2024年總統大選，27日展開第一場總統競選活動。

Phillips說：「我參選美國總統民主黨內提名，是因為現在是改變的時候了，我已準備好領導我們偉大的國家，走向安全和更繁榮的未來，我這樣做並不是為了反對拜登總統，我對他充滿感情和感激，相反，我有兩個核心信念，我是能夠獲勝的民主黨總統候選人，能夠贏取2024年總統大選，其次，現在是把火炬傳遞給新一代美國領導人的時候，就在這裡、全國各地和世界各地。」

Phillips稱讚拜登是一位極好的總統，但表示新人將更有機會擊敗特朗普。

Phillips的參選，代表他需要與總統拜登爭奪新罕布什爾州的民主黨提名，而他是否繼續在其他州的初選，可能取決於他在新罕布什爾州的表現。

他的團隊堅稱，他們的計劃不單只限於首場初選，還在南卡羅來納州和密歇根州等較早投票的州份展開競選活動。

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