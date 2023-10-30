【灣區新聞】舊金山灣區校園支持以色列及巴勒斯坦的學生示威表達訴求（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

以巴衝突在中東持續延燒，在舊金山灣區的校園上，持續看得到分別是支持以色列人以及巴勒斯坦人的學生發起示威，以表達訴求，雖然兩方都聲稱目標是尋求和平，但連和平的溝通尋求共識現在都是個問題。

週五在加州大學柏克萊分校Sproul Plaza廣場上，有一場支持以色列人的示威活動，支持者高呼說：「帶他們回家！帶他們回家！帶他們回家！」

學生Or說：「我們與我們的人民、我們的民族、以色列人民，以及世界各地所有的猶太人民站在一起，要求哈馬斯釋放所擄走的200多名人質，這就是我們在這裡的原因，我們說帶他們回家，就帶他們回家，現在。」

Or是週五參與校園示威活動的其中一名學生，他與許多披著以色列國旗的同伴在廣場上發傳單、叫口號，也時不時與廣場上來圍觀的民眾交換意見。

他聲稱，有些人告訴他，哈馬斯的作為是合理的。

Or說：「他們告訴我，他們不只是100%支持恐怖組織，他們支持謀殺猶太人。」

然而，這名學生所指控的民眾，在週五的示威活動上似乎只佔少數。

鏡頭轉向廣場的另一邊，可看到零星的群眾，有些舉著巴勒斯坦旗幟，有些圍著頭巾不想露面，但大多數都沉靜的站在廣場上，並沒有與支持以色列的示威者有太多的往來。

有一名代表巴勒斯坦正義碩士學生組織的學生就告訴我們，他們週五在廣場上，是要確保兩邊不發生衝突。

學生代表兼巴勒斯坦正義碩士學生組織說：「上一次有錫安主義者在校園上抗議時，他們針對我們的穆斯林學生，稱他們是伊斯蘭國，並將他們推向警察，當局卻沒有任何作為，所以我們的社區現在來到這裡保護自己。」

這位學生代表也稱，許多穆斯林學生的照片被拍下，身份被起底並流傳，日前也有柏克萊法學院的教師投書《華爾街日報》，呼籲企業僱主「不要聘用反猶太人的法律系學生」。

學生代表說：「校方尚未對此做出回應，所以我認為學生在校園裡感到不舒服和不安全。」

而支持巴勒斯坦的組織，在本週三才於同個場地舉行示威活動，當時廣場就湧入超過400人，也是全灣區校園中規模較大支持巴勒斯坦人的場面，週五的活動人潮就較少一些。

學生代表說：「我認為這表明了人們站起來反對種族滅絕，種族滅絕正在發生，我認為人數說明了這一點。」

而號召週五活動的學生組織Tikvah的會長Jonathan則認為，週五的示威是猶太社區集結起來，譴責哈馬斯這個恐怖組織，並要求釋放200多名人質。

Jonathan說：「我們都支持停火協議，但現在的問題是，以色列還有超過200名人質在加沙，你看得到他們的照片、海報，這些都是真實的人，在我現在受訪的當下，他們囚禁在加沙，被哈馬斯這個恐怖組織。」

Jonathan也一再表明社團的立場，那就是支持和平、支持停火協議。

Jonathan說：「我們支持和平，我們支持猶太人民，我們並不會反對很多東西，我們並不會反對加沙的巴勒斯坦人，我個人就不會反對校園裡任何一位同學。」

雖然兩方的學生都向我們表示，要達到的是和平，並願意與意見不合的同學們和平溝通，但在他們的經驗中，這樣的對話往往是充滿情緒及指控，不只是自10月7日哈馬斯襲擊以色列後，兩方的學生一直以來都無法達成共識，也反映了以巴歷史上的恩怨情仇。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。