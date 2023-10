【灣區新聞】舊金山灣區校園支持以色列及巴勒斯坦的學生示威表達訴求（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

以巴衝突在中東持續延燒,在舊金山灣區的校園上,持續看得到分別是支持以色列人以及巴勒斯坦人的學生發起示威,以表達訴求,雖然兩方都聲稱目標是尋求和平,但連和平的溝通尋求共識現在都是個問題。

週五在加州大學柏克萊分校Sproul Plaza廣場上,有一場支持以色列人的示威活動,支持者高呼說:「帶他們回家!帶他們回家!帶他們回家!」

學生Or說:「我們與我們的人民、我們的民族、以色列人民,以及世界各地所有的猶太人民站在一起,要求哈馬斯釋放所擄走的200多名人質,這就是我們在這裡的原因,我們說帶他們回家,就帶他們回家,現在。」

Or是週五參與校園示威活動的其中一名學生,他與許多披著以色列國旗的同伴在廣場上發傳單、叫口號,也時不時與廣場上來圍觀的民眾交換意見。

他聲稱,有些人告訴他,哈馬斯的作為是合理的。

Or說:「他們告訴我,他們不只是100%支持恐怖組織,他們支持謀殺猶太人。」

然而,這名學生所指控的民眾,在週五的示威活動上似乎只佔少數。

鏡頭轉向廣場的另一邊,可看到零星的群眾,有些舉著巴勒斯坦旗幟,有些圍著頭巾不想露面,但大多數都沉靜的站在廣場上,並沒有與支持以色列的示威者有太多的往來。

有一名代表巴勒斯坦正義碩士學生組織的學生就告訴我們,他們週五在廣場上,是要確保兩邊不發生衝突。

學生代表兼巴勒斯坦正義碩士學生組織說:「上一次有錫安主義者在校園上抗議時,他們針對我們的穆斯林學生,稱他們是伊斯蘭國,並將他們推向警察,當局卻沒有任何作為,所以我們的社區現在來到這裡保護自己。」

這位學生代表也稱,許多穆斯林學生的照片被拍下,身份被起底並流傳,日前也有柏克萊法學院的教師投書《華爾街日報》,呼籲企業僱主「不要聘用反猶太人的法律系學生」。

學生代表說:「校方尚未對此做出回應,所以我認為學生在校園裡感到不舒服和不安全。」

而支持巴勒斯坦的組織,在本週三才於同個場地舉行示威活動,當時廣場就湧入超過400人,也是全灣區校園中規模較大支持巴勒斯坦人的場面,週五的活動人潮就較少一些。

學生代表說:「我認為這表明了人們站起來反對種族滅絕,種族滅絕正在發生,我認為人數說明了這一點。」

而號召週五活動的學生組織Tikvah的會長Jonathan則認為,週五的示威是猶太社區集結起來,譴責哈馬斯這個恐怖組織,並要求釋放200多名人質。

Jonathan說:「我們都支持停火協議,但現在的問題是,以色列還有超過200名人質在加沙,你看得到他們的照片、海報,這些都是真實的人,在我現在受訪的當下,他們囚禁在加沙,被哈馬斯這個恐怖組織。」

Jonathan也一再表明社團的立場,那就是支持和平、支持停火協議。

Jonathan說:「我們支持和平,我們支持猶太人民,我們並不會反對很多東西,我們並不會反對加沙的巴勒斯坦人,我個人就不會反對校園裡任何一位同學。」

雖然兩方的學生都向我們表示,要達到的是和平,並願意與意見不合的同學們和平溝通,但在他們的經驗中,這樣的對話往往是充滿情緒及指控,不只是自10月7日哈馬斯襲擊以色列後,兩方的學生一直以來都無法達成共識,也反映了以巴歷史上的恩怨情仇。

