【KTSF 嚴劍蓉報導】

三大車廠的工潮再有新進展,繼福特之後,Stellantis車廠亦與工會達成臨時協議。

消息指,Stellantis車廠與聯合汽車工人工會達成臨時協議,協議內容大致跟隨本星期初福特車廠與工會達成的協議,這些協議都需要車廠的工會員工投票通過才會生效,目前只剩下GM通用汽車尚未就勞資合約與工會達成協議。

日前工會將罷工擴大至Stellantis在密歇根州生產受歡迎車款的廠房,勞資雙方達成臨時協議,代表歷時6週的罷工快將告一段落。

Stellantis在密歇根和俄亥俄州的裝配廠房和全國零件倉庫,共超過14,000工人很快會返回工作崗位。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。