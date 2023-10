【有線新聞】

深圳歡樂谷過山車意外共28人受傷,17人仍然留院,其中4人留醫深切治療部。

深圳南山區政府指歡樂谷一列載有22人的過山車上星期五上斜時故障,沿軌道倒後滑行,與另一列正落客的過山車碰撞,至今共有28人求醫,11人經檢查後自行離開,17人仍然留院診治,當中4人有頭顱損傷或骨盆骨折等,需要在深切治療部留醫。

歡樂谷指周一繼續關閉,配合政府調查及開展安全隱患排查整改,直至另行公告。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。